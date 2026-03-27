В Сочи задержали вице-мэра и двух глав департаментов
В Сочи сотрудники ФСБ задержали трех высокопоставленных чиновников
26 марта журналист Андрей Кошик сообщил в своем телеграм-канале, что в Сочи задержали троих чиновников администрации. 27 марта информацию подтвердили в ТАСС. Об этом изданию заявили в правоохранительных органах.
Среди задержанных — вице-мэр Евгений Горобец, директор правового департамента Роман Рябцев, руководитель департамента муниципального земельного контроля Аслан Ачмизов.
Чиновников будут проверять на причастность к совершению противоправных действий. Подробности пока не раскрываются.
Евгений Горобец — бывший руководитель комитета «Экономика города» Совета по вопросам стратегического развития и приоритетным проектам Краснодара. Он был одним из авторов проекта канатного метро.
Напомним, в сентябре 2024 года бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского арестовали по подозрению в растрате госбюджета в особо крупном размере.
Как писали Юга.ру, 26 марта депутат ЗСК Карпенко досрочно сложил полномочия. Он фигурирует в деле Вороновского.