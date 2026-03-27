В Сочи задержали вице-мэра и двух глав департаментов

26 марта журналист Андрей Кошик сообщил в своем телеграм-канале, что в Сочи задержали троих чиновников администрации. 27 марта информацию подтвердили в ТАСС. Об этом изданию заявили в правоохранительных органах.

Чиновников будут проверять на причастность к совершению противоправных действий. Подробности пока не раскрываются.

Евгений Горобец — бывший руководитель комитета «Экономика города» Совета по вопросам стратегического развития и приоритетным проектам Краснодара. Он был одним из авторов проекта канатного метро.

Напомним, в сентябре 2024 года бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского арестовали по подозрению в растрате госбюджета в особо крупном размере.