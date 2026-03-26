Депутат ЗСК Карпенко досрочно сложил полномочия. Он фигурирует в деле Вороновского

Основанием для решения стало письменное заявление самого депутата о непринятии им мер к предотвращению и урегулированию конфликта интересов, а также просьба о досрочном прекращении полномочий.

«Такое заявление поступило. В этой связи предлагается принять постановление в соответствии со статьей 6 закона Краснодарского края от 24 апреля 1995 года № 4‑КЗ «О статусе депутата Законодательного собрания Краснодарского края» <…> с учетом письменного заявления Александра Николаевича Карпенко о непринятии им мер к предотвращению и урегулированию конфликта интересов и досрочном прекращении полномочий депутата», — сообщил Бурлачко.

В феврале Центральный районный суд Сочи удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии активов депутатов и их родственников. В результате Карпенко лишился ООО «СтройЮгРегион», которое изъяли по антикоррупционному иску в собственность государства. Сама компания сейчас реконструирует Фадеевский путепровод в Краснодаре стоимостью 2,5 млрд рублей.

Еще одна фирма, принадлежавшая депутату, — ООО «Основа» — ремонтирует Тургеневский мост за 1,2 млрд рублей.