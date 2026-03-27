В Краснодаре пройдет читка пьесы, посвященная памяти российского драматурга Николая Коляды
Клуб «Аврора читает» приглашает послушать и обсудить пьесу Николая Коляды «Киргиз-кайсацкая орда» (16+)
Клуб читок современной драмы «Аврора читает» анонсировал на 5 апреля читку пьесы Николая Коляды «Киргиз-кайсацкая орда», написанной в 2016 году. Это философское произведение о вере, любви и жизни.
Действие разворачивается в пристрое при кладбищенской церкви, где герои перебирают старые вещи, символизирующие их прошлое и душевный багаж. В одном месте и в одно время сошлись показная благопристойность и личная выгода, хорошее дело и грешные помыслы, слепая вера в божественное и полное разочарование в земной жизни.
Хаотичный гротеск:
Николай Коляда — драматург, актер, театральный режиссер, прозаик. Он написал больше 100 пьес, которые ставили по всей стране, в том числе в «Современнике», Театре имени Маяковского и Театре Романа Виктюка.
Николай Коляда создал самый знаменитый частный театр в стране. Он придумал и запустил в Екатеринбургском государственном театральном институте (ЕГТИ) курс «Драматургия», учредил конкурс «Евразия», фестиваль «Коляда Plays» и Центр современной драматургии.
В мае 2018 года в Краснодаре прошли гастроли «Коляда-театра». Николай Коляда умер 2 марта. Мероприятие состоится в память об известном драматурге.
Читка пьесы со зрителями пройдет 5 апреля в 18:00 в театре «Шардам». Вход — 800 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.
