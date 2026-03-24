Жительнице Краснодара отказали в записи ребенка к врачу без установленного мессенджера Max

Краснодарке в поликлинике отказали в записи ребенка к врачу и отправили в Max. Женщина написала жалобу в Минздрав

24 марта телеграм-канал Gmrlive сообщил, что жительнице Краснодара отказали в записи ребенка к врачу в регистратуре поликлиники и обязали сделать это через мессенджер Max.

Женщина рассказала, что в феврале пыталась записать сына через «Госуслуги» к офтальмологу и хирургу в детскую поликлинику № 27, расположенную в микрорайоне Гидростроителей на проспекте Знаменского, 3. Однако через сервис это сделать не удалось — талоны отсутствуют.

В тот же день муж краснодарки заехал в поликлинику, чтобы взять талон через терминал или записать ребенка через регистратуру. Тогда работники медучреждения отказали в услуге и сослались на новое распоряжение «от неизвестно кого о том, что все записи к врачам теперь только через Max».

Тогда женщина написала письмо в Министерство здравоохранения Краснодарского края с просьбой разобраться в ситуации. В заявлении она попросила уточнить, на каком основании было отказано в услуге и как ее получить, если мессенджер Max не установлен.

Спустя время краснодарке позвонили из поликлиники и предложили записаться по телефону, а также пообещали починить терминал, который выдает талоны.