Жительнице Краснодара отказали в записи ребенка к врачу без установленного мессенджера Max

Краснодарке в поликлинике отказали в записи ребенка к врачу и отправили в Max. Женщина написала жалобу в Минздрав
24 марта телеграм-канал Gmrlive сообщил, что жительнице Краснодара отказали в записи ребенка к врачу в регистратуре поликлиники и обязали сделать это через мессенджер Max.
Женщина рассказала, что в феврале пыталась записать сына через «Госуслуги» к офтальмологу и хирургу в детскую поликлинику № 27, расположенную в микрорайоне Гидростроителей на проспекте Знаменского, 3. Однако через сервис это сделать не удалось — талоны отсутствуют.
В тот же день муж краснодарки заехал в поликлинику, чтобы взять талон через терминал или записать ребенка через регистратуру. Тогда работники медучреждения отказали в услуге и сослались на новое распоряжение «от неизвестно кого о том, что все записи к врачам теперь только через Max».
Тогда женщина написала письмо в Министерство здравоохранения Краснодарского края с просьбой разобраться в ситуации. В заявлении она попросила уточнить, на каком основании было отказано в услуге и как ее получить, если мессенджер Max не установлен.
Спустя время краснодарке позвонили из поликлиники и предложили записаться по телефону, а также пообещали починить терминал, который выдает талоны.
Безумный Max:
Еще спустя время, 16 марта, пришел официальный ответ от Минздрава края, в котором сообщили, что «с медицинским персоналом было проведено рабочее совещание» об исполнении функциональных обязанностей. Помимо этого в письме были перечислены возможные способы записи к врачу, среди которых мессенджера Max не было.
«Кроме того, к ответу приложили и номер телефона горячей линии, и ФИО главного врача для обращения на случай каких-либо проблем в будущем. Поэтому, если кому-то отказывали в записи и говорили, что записаться можете только через Max, можете звонить на горячую линию или писать жалобу в Минздрав, там быстро положат конец самодурству», — подытожила женщина.
Как писали Юга.ру, в феврале стало известно, что «Госуслуги» без причины блокируют пользователей на 72 часа и просят установить Max.