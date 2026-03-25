ФАС отсрочила наказание за рекламу в Telegram и YouTube до конца 2026 года

Размещение рекламы в Telegram и YouTube признали незаконным, но штрафовать пока не будут

25 марта Федеральная антимонопольная служба сообщила, что не будет наказывать за размещение рекламы в Telegram и YouTube до конца 2026 года. В ведомстве уточнили, что продвижение на этих площадках формально противоречит законодательству, поскольку доступ к этим сервисам на территории России ограничен. Однако компаниям необходимо время, чтобы адаптироваться к новым правилам и переориентироваться на альтернативные рекламные каналы.

Читайте также: Объем рекламных публикаций в Telegram вырос на фоне ограничений

При этом в ФАС подчеркнули, что ведомство продолжит контролировать соблюдение законодательства в отношении Instagram* и Facebook*, а также VPN-сервисов. Послабления на них не распространяются. Напомним, что с 1 сентября 2025 года в России действует закон, запрещающий распространение рекламы на информационных ресурсах компаний, признанных нежелательными, экстремистскими или террористическими организациями. Запрет также касается площадок, доступ к которым ограничен. В начале марта ФАС назвала размещение рекламы в Telegram незаконным. Роскомнадзор согласился с ведомством.

Как писали Юга.ру, с 10 февраля Роскомнадзор начал замедлять Telegram.