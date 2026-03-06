ФАС назвала размещение рекламы в Telegram незаконным. Роскомнадзор согласился со службой

Федеральная антимонопольная служба заявила, что размещение рекламы в телеграм-каналах нарушает закон «О рекламе». Роскомнадзор назвал решение «исчерпывающим»

5 марта продюсер Дмитрий Лоскутов в своем телеграм-канале выложил документ, направленный Федеральной антимонопольной службой (ФАС). В нем говорится о возбуждении уголовного дела в отношении Лоскутовой Марии за размещение рекламы в телеграм-канале 28 января и 20 февраля 2026 года. 

Несмотря на имеющиеся маркировку и договор, по заявлению ФАС был нарушен ФЗ «О рекламе». 

«В соответствии со статьей 15.3 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» Роскомнадзором ограничен доступ в отношении мессенджера Telegram. Соответственно, телеграм-канал «Лоскутова Мария» является ресурсом, доступ к которому ограничен. С учетом изложенного в размещении рекламы в телеграм-канале, в частности в размещении 28.01.2026 и 20.02.2026, усматриваются признаки нарушения части 10.7 статьи 5 Федерального закона «О рекламе», — заявили в документе.

5 марта «Российская газета» связалась с ФАС, чтобы узнать детали дела. Представители службы заявили, что в соответствии с рекламным законодательством РФ, размещение рекламы на информационных ресурсах, к которым доступ ограничен, запрещен. 

Конец эры Telegram в России:

«В связи с принятием мер по ограничению доступа к мессенджеру Телеграм, ФАС России усматривает в размещении рекламных интеграций на этой площадке признаки нарушения рекламного законодательства, ответственность за которое несут как рекламодатель, так и рекламораспространитель. В настоящее время при наличии оснований ведомство принимает предусмотренные законодательством меры реагирования», — сообщили в ФАС. 

6 марта Роскомнадзор сообщил РБК, что ведомство считает ответ ФАС «исчерпывающим».  

Как писали Юга.ру, с 10 февраля Роскомнадзор начал замедлять Telegram.

