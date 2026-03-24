Власти Краснодара пообещали выровнять дороги в Музыкальном микрорайоне. Какие именно?

Грейдирование — процесс выравнивания, профилирования и очистки дорожного полотна с помощью специальной машины. Эта процедура устраняет ямы и неровности, формирует правильный уклон для стока воды, обеспечивая улучшение проезда.

Также власти планируют благоустроить 14 участков дорог общей длиной 7,3 километра. Сейчас для реконструкции улицы Шаляпина (от Агрохимической до Российской) разрабатывается проектная документация, которую подрядчик должен сдать до середины июля.



Напомним, что 17 апреля 2025 года в Музыкальном микрорайоне стартовал ремонт улицы Есенина. За два года власти пообещали превратить ее в «современную автомагистраль» — расширить до трех полос, сделать велодорожки и ливневки, установить светофоры и новое освещение.

Проект реконструкции улицы Есенина вошел в список наиболее значимых объектов. Работы оценили в 1 млрд рублей.