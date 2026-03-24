Власти Краснодара пообещали выровнять дороги в Музыкальном микрорайоне. Какие именно?
В Краснодаре в Музыкальном микрорайоне весной прогрейдируют 16 проблемных участков улиц
23 марта пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что этой весной в Музыкальном микрорайоне специалисты прогрейдируют 16 проблемных участков дорог.
Грейдирование — процесс выравнивания, профилирования и очистки дорожного полотна с помощью специальной машины. Эта процедура устраняет ямы и неровности, формирует правильный уклон для стока воды, обеспечивая улучшение проезда.
Какие улицы выровняют?
- Агрохимическую — от Гомельской до Мусоргского;
- Концевича — от Агрохимической до Есенина;
- Хаджинова — от Алмазной до Шолохова;
- Есенина — от Мусоргского до Дунаевского и от Гомельской до Шаляпина;
- Дунаевского — от Агрохимической до дома № 22а;
- Прокофьева — от Агрохимической до Есенина;
- Чайковского — от Есенина до дома № 25б;
- Шаляпина;
- Полоцкую;
- Елецкую — от дома № 8 до Шолохова;
- Климова — от Агрохимической до Есенина;
- Мусоргского — от Агрохимической до Есенина;
- Алмазную;
- Ангарскую — от Агрохимической до Российской;
- Рахманинова — от Есенина до дома № 34;
- переулок Есенина.
Также власти планируют благоустроить 14 участков дорог общей длиной 7,3 километра. Сейчас для реконструкции улицы Шаляпина (от Агрохимической до Российской) разрабатывается проектная документация, которую подрядчик должен сдать до середины июля.
Напомним, что 17 апреля 2025 года в Музыкальном микрорайоне стартовал ремонт улицы Есенина. За два года власти пообещали превратить ее в «современную автомагистраль» — расширить до трех полос, сделать велодорожки и ливневки, установить светофоры и новое освещение.
Проект реконструкции улицы Есенина вошел в список наиболее значимых объектов. Работы оценили в 1 млрд рублей.
Как писали Юга.ру, в декабре 2025 года жители Музыкального микрорайона Краснодара вновь пожаловались Путину на плохие дороги.