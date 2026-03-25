В Краснодаре художник познакомит детей с миром особенных людей

  Арт-кластер «Окколо» для молодежи с инвалидностью в Краснодаре © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру
В Краснодаре состоится экскурсия по мастерским творческого кластера «Окколо» (7+)

Образовательный проект «Зарядка» анонсировал на 27 марта мероприятие «Каждый важен». Встречу проведет художник-кастомайзер Яна Ямалетдинова.

Участники посетят арт-кластер «Окколо» и познакомятся с миром особенных людей. Мероприятие ориентировано на детей 7-16 лет.

«Мы покажем, что возможности человека шире, чем кажется: проведем экскурсию по мастерским, где они работают, и дадим детям попробовать себя в том же деле на мастер-классе», — рассказали организаторы.

В программе:

  • посещение кофейни, где работают глухие бариста;
  • посещение швейной, гончарной и творческой лабораторий, где люди с разными особенностями создают уникальные вещи;
  • интерактив и мастер-класс по росписи шоперов.

Мероприятие пройдет 27 марта в 19:00 на улице Зиповской 9, литер К. Стоимость участия — пожертвования от 400 рублей.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 27 марта пройдет бесплатная лекция о психоанализе в модернизме.

Новости

«Инвестстрой» Галицкого второй год подряд уходит в минус. Убыток превысил 1,2 млрд рублей
70% опрошенных врачей против использования мессенджера Max в медицине — Forbes
ФАС отсрочила наказание за рекламу в Telegram и YouTube до конца 2026 года
В Краснодаре продлят срок постоплаты парковок из-за перебоев с интернетом
В Краснодаре арестовали помощника проректора КубГУ за мошенничество на 8 млн рублей
