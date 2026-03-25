В Краснодаре художник познакомит детей с миром особенных людей
В Краснодаре состоится экскурсия по мастерским творческого кластера «Окколо» (7+)
Образовательный проект «Зарядка» анонсировал на 27 марта мероприятие «Каждый важен». Встречу проведет художник-кастомайзер Яна Ямалетдинова.
Участники посетят арт-кластер «Окколо» и познакомятся с миром особенных людей. Мероприятие ориентировано на детей 7-16 лет.
«Мы покажем, что возможности человека шире, чем кажется: проведем экскурсию по мастерским, где они работают, и дадим детям попробовать себя в том же деле на мастер-классе», — рассказали организаторы.
В программе:
- посещение кофейни, где работают глухие бариста;
- посещение швейной, гончарной и творческой лабораторий, где люди с разными особенностями создают уникальные вещи;
- интерактив и мастер-класс по росписи шоперов.
Мероприятие пройдет 27 марта в 19:00 на улице Зиповской 9, литер К. Стоимость участия — пожертвования от 400 рублей.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре 27 марта пройдет бесплатная лекция о психоанализе в модернизме.