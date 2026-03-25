В Краснодаре художник познакомит детей с миром особенных людей

Образовательный проект «Зарядка» анонсировал на 27 марта мероприятие «Каждый важен». Встречу проведет художник-кастомайзер Яна Ямалетдинова.

Участники посетят арт-кластер «Окколо» и познакомятся с миром особенных людей. Мероприятие ориентировано на детей 7-16 лет.

«Мы покажем, что возможности человека шире, чем кажется: проведем экскурсию по мастерским, где они работают, и дадим детям попробовать себя в том же деле на мастер-классе», — рассказали организаторы.