Малевич, Кандинский, Родченко. В Краснодаре пройдет выставка русского авангарда

  Выставка «Авангард. Русский космизм» © Фото Антона Быкова
В Краснодаре покажут около 80 произведений живописи, графики, фотографии 1900-х – начала 1930-х годов (0+)

Краснодарский художественный музей имени Коваленко анонсировал на 25 марта открытие выставки «Русский авангард. Пространство эксперимента». Представлено около 80 произведений живописи, графики и фотографии 1900-х — начала 1930-х годов. Некоторые из них редко экспонируются или будут показаны широкому зрителю впервые.

Среди авторов — Николай Рерих, Александр Куприн, Аристарх Лентулов, Петр Кончаловский, Василий Кандинский, Казимир Малевич, Павел Филонов, Александр Родченко. Экспозицию дополнят макеты, изготовленные студентами-архитекторами, агитационный фарфор из частных коллекций, архивные фотографии и издания.

Русский авангард — яркое и революционное явление в искусстве. Это было время, когда Россия (а затем и Советский Союз) стала эпицентром мировых художественных экспериментов, подарив миру новые формы, философию и имена. Ключевые направления включают супрематизм, конструктивизм, лучизм и футуризм.

Выставка будет работать до 17 мая на улице Красной, 13.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре до конца марта работает выставка Николая Ватамана «Эксперименты в живописи».

