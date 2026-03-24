Малевич, Кандинский, Родченко. В Краснодаре пройдет выставка русского авангарда

В Краснодаре покажут около 80 произведений живописи, графики, фотографии 1900-х – начала 1930-х годов (0+)

Краснодарский художественный музей имени Коваленко анонсировал на 25 марта открытие выставки «Русский авангард. Пространство эксперимента». Представлено около 80 произведений живописи, графики и фотографии 1900-х — начала 1930-х годов. Некоторые из них редко экспонируются или будут показаны широкому зрителю впервые.

Русский авангард — яркое и революционное явление в искусстве. Это было время, когда Россия (а затем и Советский Союз) стала эпицентром мировых художественных экспериментов, подарив миру новые формы, философию и имена. Ключевые направления включают супрематизм, конструктивизм, лучизм и футуризм.

Выставка будет работать до 17 мая на улице Красной, 13.