В Краснодаре на улице Садовой провалился грунт. На участке на четыре дня ограничили движение

Краснодарский край

    улица Садовая, Краснодар © Скриншот страницы сервиса «Яндекс Карты», 2025 год

На улице Садовой в Краснодаре ограничили движение из-за провала на сетях водоотведения

Телеграм-канал «Дептранс Краснодара» сообщил, что 17 февраля по правой полосе улицы Садовой на участке от дома 213 до дома 199 в сторону улицы МОПР ограничили движение. Это связано с ликвидацией провала на сетях водоотведения.

Схема ограничений

Обрушение произошло на коллекторе глубиной около шести метров. Для ликвидации провала задействовали 14 специалистов и шесть единиц техники. 

Завершить работы дорожники планируют до 21 февраля. 

Напомним, на улице Садовой с прошлого года ремонтируют коллектор. Специалисты должны заменить больше 700 метров трубопровода. Власти города заявляли, что это продолжение работ по модернизации городских сетей.

Ранее коллектор обновили на улице Московской, где в 2024 году проваливался грунт.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре у Екатерининского зала на месяц изменят движение транспорта.

