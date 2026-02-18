В Краснодаре на улице Садовой провалился грунт. На участке на четыре дня ограничили движение

Телеграм-канал «Дептранс Краснодара» сообщил , что 17 февраля по правой полосе улицы Садовой на участке от дома 213 до дома 199 в сторону улицы МОПР ограничили движение. Это связано с ликвидацией провала на сетях водоотведения.

Обрушение произошло на коллекторе глубиной около шести метров. Для ликвидации провала задействовали 14 специалистов и шесть единиц техники.



Завершить работы дорожники планируют до 21 февраля.



Напомним, на улице Садовой с прошлого года ремонтируют коллектор. Специалисты должны заменить больше 700 метров трубопровода. Власти города заявляли, что это продолжение работ по модернизации городских сетей.



Ранее коллектор обновили на улице Московской, где в 2024 году проваливался грунт.