В Краснодаре под другим названием показывают мультик Pixar «Прыгуны»

  Кадр из трейлера к мультфильму «Прыгуны» © Скриншот видео с Rutube-канала «Все трейлеры»
В краснодарских кинотеатрах показывают новый мультфильм студии Pixar (6+)

Сеть кинотеатров «Монитор» сообщила, что с 19 марта в Краснодаре показывают мультфильм «Прыгуны», но под другим названием — «Как в кино».

«Они могут перевоплотиться в кого угодно. Прыгнуть в любой образ. По сути это прыгуны. Но кем бы ты ни был — будь собой!» — сказано в описании.

«Прыгуны» — проект студии Pixar. Сюжет рассказывает об экоактивистке по имени Мейбл, чей разум с помощью инновационной технологии переносят в роботизированного бобра. Ее цель — сорвать заговор строительной компании по уничтожению местной среды обитания животных.

Посмотреть мультик «Прыгуны» можно в сети кинотеатров «Монитор» в ТРЦ «Красная Площадь», ТРК «СБС Мегамолл», «Монитор Сити de Luxe» и «Киносет Любимово».

Напомним, в Краснодаре под названием «Авиарежим» показывают седьмую часть знаменитой слэшер-франшизы «Крик».

Как писали Юга.ру, в кинотеатрах Краснодара на майских праздниках не покажут зарубежные фильмы. Зрители не смогут увидеть продолжение «Дьявол носит Prada».

