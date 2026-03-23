В Краснодарском крае пятый день не утихает магнитная буря. Когда она закончится?

Напомним, магнитная буря началась 19 марта. По заявлению специалистов, она достигла сильного уровня G3 и стала самой мощной за последние два месяца. Ранее явление подобного уровня было зафиксировано в январе 2026 года.

На данный момент геомагнитная обстановка постепенно стабилизируется. По прогнозу астрономов, следующее неспокойное геомагнитное состояние ожидается в начале апреля, а сильная магнитная буря — в середине месяца.

Ученые предупреждают, что прогнозы магнитных бурь не могут быть точными на 100%, потому что предугадать поведение Солнца невозможно — оно может измениться в любой момент.

Магнитная буря — это возмущение геомагнитного поля Земли, которое длится от нескольких часов до нескольких суток. Простыми словами, это шторм в магнитосфере — невидимом щите, который защищает планету от солнечного ветра.