В Краснодарском крае пятый день не утихает магнитная буря. Когда она закончится?
На территории России действует магнитная буря среднего уровня, но скоро ситуация стабилизируется
Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН сообщила, что 23 марта на территории России продолжает действовать магнитная буря. Уровень явления средний — G2.
По прогнозу астрономов, буря должна утихнуть к вечеру 23 марта. 24 марта ожидается возбужденная геомагнитная обстановка. 25 марта прогнозируется «зеленый» спокойный индекс.
Напомним, магнитная буря началась 19 марта. По заявлению специалистов, она достигла сильного уровня G3 и стала самой мощной за последние два месяца. Ранее явление подобного уровня было зафиксировано в январе 2026 года.
На данный момент геомагнитная обстановка постепенно стабилизируется. По прогнозу астрономов, следующее неспокойное геомагнитное состояние ожидается в начале апреля, а сильная магнитная буря — в середине месяца.
Ученые предупреждают, что прогнозы магнитных бурь не могут быть точными на 100%, потому что предугадать поведение Солнца невозможно — оно может измениться в любой момент.
Магнитная буря — это возмущение геомагнитного поля Земли, которое длится от нескольких часов до нескольких суток. Простыми словами, это шторм в магнитосфере — невидимом щите, который защищает планету от солнечного ветра.
Как писали Юга.ру, 2025 год стал рекордным по количеству магнитных бурь за последние 10 лет.