В аэропорты юга задерживаются рейсы из Санкт-Петербурга из-за атаки БПЛА
Рейсы из Санкт-Петербурга в Сочи и Краснодар задерживаются из-за атаки БПЛА на Ленинградскую область и закрытия аэропорта Пулково
22 марта в аэропорту Санкт-Петербурга Пулково были введены ограничения на полеты из-за объявленной угрозы БПЛА. Позднее их сняли, однако за сутки вводили несколько раз повторно. В 9:00 23 марта аэропорт возобновил работу, однако рейсы выполняются по согласованию с соответствующими органами.
В связи с этим в Пулково были отменено 48 рейсов и более 50 задержано, в том числе в южные аэропорты.
Так, по данным онлайн-табло аэропорта Краснодара на 10:00, на вылет в Санкт-Петербург опаздывают три самолета, на прилет — также три. Время задержек — от трех до пяти часов.
По данным онлайн-табло аэропорта Сочи на 10:00, на вылет опаздывают два рейса, также два должны пройти по расписанию. На прилет задерживаются четыре рейса, один отменен. Время задержек — от трех до пяти часов.
Отметим: 23 марта губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что менее чем за сутки над регионом было уничтожено более 60 беспилотников.
