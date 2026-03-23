Дожди и тучи: какая погода ждет Краснодарский край в начале недели
Синоптики рассказали, какая погода ожидается на Кубани 23–25 марта
Краснодарский ЦГМС сообщил, что на Кубани днем в понедельник и во вторник, 23 и 24 марта, ожидается небольшой и умеренный дождь с грозой, в горах — с мокрым снегом. В среду, 25 марта, будет преимущественно без осадков. Ветер усилится до 12–14 м/с, днем в отдельных районах — до 15–17 м/с.
Температура воздуха 24 и 25 марта ночью — 2–7 °C, днем 23 и 24 марта — 11–16 °C, а 25 марта потеплеет до 19 °C. В горах ночью — от –3 °C до 2 °C, днем — от –1 °C до 4 °C.
Астрономическая весна в Краснодаре началась 20 марта:
На Черноморском побережье ожидается переменная облачность. Днем пройдет небольшой дождь. Ночью и утром порывы ветра могут достигать 12–14 м/с, в отдельных районах — 19–24 м/с, а днем — 15–18 м/с. Температура воздуха ночью — 6–11 °C, днем — 11–16 °C.
По данным синоптиков, в Краснодаре в понедельник и во вторник прогнозируют дождь, в среду — без осадков. Температура воздуха ночью — 5–7 °C, днем 23 марта — 13 °C, 24 марта — 15 °C, а 25 марта столбик термометра поднимется до 19 °C.
