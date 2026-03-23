Дожди и тучи: какая погода ждет Краснодарский край в начале недели

Краснодарский ЦГМС сообщил, что на Кубани днем в понедельник и во вторник, 23 и 24 марта, ожидается небольшой и умеренный дождь с грозой, в горах — с мокрым снегом. В среду, 25 марта, будет преимущественно без осадков. Ветер усилится до 12–14 м/с, днем в отдельных районах — до 15–17 м/с.



Температура воздуха 24 и 25 марта ночью — 2–7 °C, днем 23 и 24 марта — 11–16 °C, а 25 марта потеплеет до 19 °C. В горах ночью — от –3 °C до 2 °C, днем — от –1 °C до 4 °C.