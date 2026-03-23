Байкеры Краснодара отказались от традиционного мотопробега, открывающего сезон. В чем причина?

  © Николай Ильин, ЮГА.ру
В Краснодаре отменили открытие мотосезона из-за небезопасной обстановки

21 марта организаторы клуба «Моточетверг в Краснодаре» сообщили, что традиционный байкерский парад в честь открытия нового сезона не состоится. Они сослались на небезопасную обстановку в городе.

О том, что байкеры начали готовиться к открытию сезона, стало известно еще 5 марта. Тогда на странице движения в соцсетях появилась соответствующая информация.

Правила жизни байкеров BlackSmiths:

«В связи со сложившейся небезопасной обстановкой мы принимаем решение не проводить открытие мотосезона в Краснодаре», — говорится в сообщении клуба.

При этом 22 марта мотопробег в честь открытия сезон прошел в Анапе, собрав около 200 участников.

Открытие мотосезона в Краснодаре — масштабное событие. Ежегодно оно собирает сотни байкеров и сопровождается массовым проездом колонны по центральным улицам города.

12 апреля 2025 года мотоциклисты проехали по кубанской столице с флагами России. Мероприятие прошло под девизом «Поехали!» и было посвящено Дню космонавтики.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре будут включать сирены, чтобы предупредить жителей о БПЛА.

