Байкеры Краснодара отказались от традиционного мотопробега, открывающего сезон. В чем причина?
21 марта организаторы клуба «Моточетверг в Краснодаре» сообщили, что традиционный байкерский парад в честь открытия нового сезона не состоится. Они сослались на небезопасную обстановку в городе.
О том, что байкеры начали готовиться к открытию сезона, стало известно еще 5 марта. Тогда на странице движения в соцсетях появилась соответствующая информация.
«В связи со сложившейся небезопасной обстановкой мы принимаем решение не проводить открытие мотосезона в Краснодаре», — говорится в сообщении клуба.
При этом 22 марта мотопробег в честь открытия сезон прошел в Анапе, собрав около 200 участников.
Открытие мотосезона в Краснодаре — масштабное событие. Ежегодно оно собирает сотни байкеров и сопровождается массовым проездом колонны по центральным улицам города.
12 апреля 2025 года мотоциклисты проехали по кубанской столице с флагами России. Мероприятие прошло под девизом «Поехали!» и было посвящено Дню космонавтики.
