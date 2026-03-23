Где в Краснодаре отключат свет 23 марта? Собрали все адреса
В понедельник, 23 марта, в Краснодаре произойдут плановые отключения электроэнергии по 485 адресам – по каким именно?
Краснодарский НЭСК опубликовал список адресов, где 23 марта с 8:00 до 17:00 будет планово отключена электроэнергия для профилактических работ. Перечисляем их все:
1-го Мая ул., 232, 234
9-го Мая ул., 3, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63
Азвская ул. (Новознаменский), 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32
Аэропортовский пр-д, 1/7, 9
Бершанской ул., 359
1-й Верхний пр-д, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19
2-й Верхний пр-д., 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 19, 21, 23, 25, 27, 29
Восточно-Кругликовская ул., 32, 52, 55, 55/4, 68/1
Домбайская ул., 9
Костычева пер., 13, 15, 20, 22, 24
Красная ул., 96, 98, 100, 102, 104, 127, 129
Крымская ул. (Новознаменский), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19
Крымская ул., (Славянский), 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58
Крымский пр-д (Славянский), 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ,18, 20, 22
Куренная ул., 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 97, 99, 101, 103 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 123/1
Лавочкина ул., 10, 13, 15, 15/1, 22, 34
Новокузнечная ул., 7
Панфилова ул., 43
Плановый пер., 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66
Почтовая ул., 342, 344, 346, 348, 350, 352, 354, 356, 358, 360, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369
Рашпилевская ул., 329
Северная ул., 10, 279, 281, 495, 497, 499, 501, 503, 505, 507, 509, 511, 513, 515
Славянская ул., 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61
Сочинская ул., 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70
Старокорсунская ул., 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 134, 136, 138
Стасова ул., 1, 2, 2/2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8/1, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 35/А
1-й Стасова пр-д, 2/1
Зарой Стасова пер.,1 , 2, 3, 4, 5, 6, 6/А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
Сычевая ул., 64, 66, 68, 70 72, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109
Тихорецкая ул., 7, 7/А, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25
Тюляева ул., 4, 19, 19/1, 21, 25
Тургенева ул., 150, 152, 154, 156
Украинская ул., 82, 84, 86, 88, 90
Филатова ул., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 38
2-й Филатова пр-д, 4, 6, 7, 8, 9, 10
Центральная ул. (Новознаменский), 5, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32
Черкасская ул., 43
Южная ул. (Новознаменский), 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37
При наличии каких-либо вопросов относитльно электоснабжения НЭСК рекомендует обращаться на горячую линию АО "Электросети Кубани":
8(800) 234-83-73.
