Где в Краснодаре отключат свет 23 марта? Собрали все адреса

В понедельник, 23 марта, в Краснодаре произойдут плановые отключения электроэнергии по 485 адресам – по каким именно?

Краснодарский НЭСК опубликовал список адресов, где 23 марта с 8:00 до 17:00 будет планово отключена электроэнергия для профилактических работ. Перечисляем их все: 1-го Мая ул., 232, 234 9-го Мая ул., 3, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63 Азвская ул. (Новознаменский), 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 Аэропортовский пр-д, 1/7, 9 Бершанской ул., 359 1-й Верхний пр-д, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 2-й Верхний пр-д., 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 19, 21, 23, 25, 27, 29 Восточно-Кругликовская ул., 32, 52, 55, 55/4, 68/1 Домбайская ул., 9 Костычева пер., 13, 15, 20, 22, 24 Красная ул., 96, 98, 100, 102, 104, 127, 129 Крымская ул. (Новознаменский), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19 Крымская ул., (Славянский), 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 Крымский пр-д (Славянский), 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ,18, 20, 22 Куренная ул., 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 97, 99, 101, 103 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 123/1 Лавочкина ул., 10, 13, 15, 15/1, 22, 34 Новокузнечная ул., 7 Панфилова ул., 43 Плановый пер., 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66 Почтовая ул., 342, 344, 346, 348, 350, 352, 354, 356, 358, 360, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369 Рашпилевская ул., 329 Северная ул., 10, 279, 281, 495, 497, 499, 501, 503, 505, 507, 509, 511, 513, 515 Славянская ул., 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61 Сочинская ул., 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70 Старокорсунская ул., 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 134, 136, 138 Стасова ул., 1, 2, 2/2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8/1, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 35/А 1-й Стасова пр-д, 2/1 Зарой Стасова пер.,1 , 2, 3, 4, 5, 6, 6/А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 Сычевая ул., 64, 66, 68, 70 72, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109 Тихорецкая ул., 7, 7/А, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 Тюляева ул., 4, 19, 19/1, 21, 25 Тургенева ул., 150, 152, 154, 156 Украинская ул., 82, 84, 86, 88, 90 Филатова ул., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 38 2-й Филатова пр-д, 4, 6, 7, 8, 9, 10 Центральная ул. (Новознаменский), 5, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 Черкасская ул., 43 Южная ул. (Новознаменский), 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37 При наличии каких-либо вопросов относитльно электоснабжения НЭСК рекомендует обращаться на горячую линию АО "Электросети Кубани":

8(800) 234-83-73.