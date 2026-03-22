Сашико и у-син: чему будут учить в Японском саду парка «Краснодар» в ближайшие недели
Парк «Краснодар» объявил расписание мастер-классов на конце марта и начало апреля
Администрация парка «Краснодар» обнародовала расписание творческих занятий, намеченных в Японском саду на конец марта и начало апреля.
На данный момент есть места на следующие мероприятия:
— 29 марта в 19:30 — традиционная японская вышивка сашико (14+);
— 4 апреля в 12:30 и 16:30, а также 11 апреля в 12:30 и 16:30 — растительные мотивы в живописном жанре у-син (14+).
Подробности и билеты — на сайте организатора. Участие в мастер-классе позволяет пройти в Японский сад без очереди.
