Сашико и у-син: чему будут учить в Японском саду парка «Краснодар» в ближайшие недели

Парк «Краснодар» объявил расписание мастер-классов на конце марта и начало апреля

Администрация парка «Краснодар» обнародовала расписание творческих занятий, намеченных в Японском саду на конец марта и начало апреля.

На данный момент есть места на следующие мероприятия:

— 29 марта в 19:30 — традиционная японская вышивка сашико (14+);

— 4 апреля в 12:30 и 16:30, а также 11 апреля в 12:30 и 16:30 — растительные мотивы в живописном жанре у-син (14+).

Подробности и билеты — на сайте организатора. Участие в мастер-классе позволяет пройти в Японский сад без очереди.