Спрос на первичном рынке недвижимости в Сочи упал на 60%

По итогам 2025 года в Сочи заключено на 60% меньше сделок долевого участия на рынке новостроек, чем годом ранее

Резкое снижение покупательской способности на рынке первичной недвижимости в Сочи зафиксировали аналитики по итогам 2025 года. Как сообщает ТАСС со ссылкой на исследование консалтинговой компании CORE.XP, в минувшем году в Сочи было зарегистрировано 1609 сделок по договорам долевого участия, что на 60,1% меньше, чем в 2024-м (4034 сделки).

«На фоне сокращения объема предложения, изменения структуры спроса и вымывания ликвидных лотов цены продолжают расти, а рынок смещается в сторону более дорогого и качественного продукта и инвестиционных форматов», — пояснили в пресс-службе CORE.XP.

В 2025 году наибольшую долю в общем объеме сделок с «первичкой» составил комфорт-класс (прирост 15% к прошлому году), бизнес-класс, наоборот, потерял 15% массовой доли.

Средневзвешенная стоимость квадратного метра в сочинских новостройках в 2025-м увеличилась на 9% и составила 688,6 тысяч рублей. Больше стала и средняя площадь лота в сделке — на 12%.