«Вечный статус «Соединение…» В Краснодарском крае массовый сбой Telegram
В 30 городах России массовый сбой мессенджера Telegram. Большое количество жалоб идет из Краснодара и края
20 марта пользователи из 30 городов России, включая южные населенные пункты, пожаловались на работу мессенджера Telegram.
По данным сервиса «Сбой.рф», за последние сутки поступило 7710 жалоб, из них 5% — из Краснодарского края. Кубань вошла в топ-10 регионов по количеству пользователей, столкнувшихся с проблемой. Больше всего жалоб из Краснодара, а также Сочи и Сириуса.
Сбои фиксирует и сайт DownDetector — за сутки на сервис поступило 6349 жалоб. Краснодарский край находится в топе регионов по количеству сообщений о проблеме.
В основном пользователи жалуются на работу мобильного приложения — не загружаются и не отправляются сообщения, фото и видео, не приходят оповещения.
«Не могу отправлять сообщения, вечный статус «Соединение…», невозможно загрузить медиафайлы», — написал один из пользователей.
Меньше жалоб поступило на функции сайта Telegram. Также пользователи отметили, что с VPN мессенджер работает.
