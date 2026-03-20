«Вечный статус «Соединение…» В Краснодарском крае массовый сбой Telegram

20 марта пользователи из 30 городов России, включая южные населенные пункты, пожаловались на работу мессенджера Telegram.

По данным сервиса «Сбой.рф», за последние сутки поступило 7710 жалоб, из них 5% — из Краснодарского края. Кубань вошла в топ-10 регионов по количеству пользователей, столкнувшихся с проблемой. Больше всего жалоб из Краснодара, а также Сочи и Сириуса.

Сбои фиксирует и сайт DownDetector — за сутки на сервис поступило 6349 жалоб. Краснодарский край находится в топе регионов по количеству сообщений о проблеме.