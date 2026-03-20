«Вечный статус «Соединение…» В Краснодарском крае массовый сбой Telegram

Краснодарский край, Вся Россия

  • © фото freepik, сайт freepik.com
    © фото freepik, сайт freepik.com

В 30 городах России массовый сбой мессенджера Telegram. Большое количество жалоб идет из Краснодара и края

20 марта пользователи из 30 городов России, включая южные населенные пункты, пожаловались на работу мессенджера Telegram. 

По данным сервиса «Сбой.рф», за последние сутки поступило 7710 жалоб, из них 5% — из Краснодарского края. Кубань вошла в топ-10 регионов по количеству пользователей, столкнувшихся с проблемой. Больше всего жалоб из Краснодара, а также Сочи и Сириуса. 

Сбои фиксирует и сайт DownDetector — за сутки на сервис поступило 6349 жалоб. Краснодарский край находится в топе регионов по количеству сообщений о проблеме. 

В основном пользователи жалуются на работу мобильного приложения — не загружаются и не отправляются сообщения, фото и видео, не приходят оповещения.

«Не могу отправлять сообщения, вечный статус «Соединение…», невозможно загрузить медиафайлы», — написал один из пользователей. 

Меньше жалоб поступило на функции сайта Telegram. Также пользователи отметили, что с VPN мессенджер работает. 

Как писали Юга.ру, 20 марта стало известно, что объем рекламных публикаций в Telegram вырос на фоне ограничений.

«Вечный статус «Соединение…» В Краснодарском крае массовый сбой Telegram
