Массажные кресла, PlayStation и ледогенератор. В Краснодаре открылся ИТ-хаб «Т-Технологий»

В краснодарском бизнес-центре «КНГК» открылся один из крупнейших ИТ-хабов на юге России

ИТ-хабы — это региональная сеть офисов «Т-Технологий» в России и Беларуси, где работают ИТ-специалисты компании. Краснодарский хаб работает с 2021 года. Сейчас здесь трудится более 100 сотрудников, пространство спроектировали с расчетом на дальнейший рост команды.

В хабе работают команды Т-Бизнеса, Шопинга и Рекламы, а также других продуктовых направлений. Сотрудники разрабатывают сервисы ежедневного банкинга, эквайринговые и облачные решения, расчетные продукты. Самые востребованные профессии здесь — специалисты по Data, JavaScript и Java.

В офисе есть рабочие места со столами с регулируемой высотой, зоны для командной работы, зум-кабины для онлайн-встреч. Переговорные назвали в честь знаковых мест Краснодара — «Солнечный остров», «Аврора» и «Мост поцелуев». На стенах со специальным покрытием можно писать, как на магнитных досках.

В хабе оборудовали душевые, а на кухне установили ледогенератор. Для отдыха предусмотрены зоны с массажными креслами, креслами-качелями и PlayStation, а также игровая комната с настольным теннисом и кикером.

Митап-зона вмещает до 70 человек. Там проходят внутренние встречи команд, мероприятия профессиональных сообществ и образовательные программы для студентов и школьников. Например, 27 марта в ИТ-хабе проведут день открытых дверей: в программе — экскурсия по офису и выступления ИТ-специалистов.

