Власти Краснодарского края запретили публиковать фото последствий атак БПЛА и работу ПВО

Кубань вслед за Ростовской областью запретила снимать и публиковать атаки беспилотников

5 сентября губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал постановление, которое запрещает выкладывать в сеть фото и видео последствий атак беспилотников, работу систем противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. Нельзя публиковать контент, который позволяет идентифицировать тип дронов, их место нахождения, падения и траекторию полета, а также места атаки и факты поражения объектов и их повреждений. Также документ запрещает публиковать любые данные, раскрывающие места расположения сил и средств Министерства обороны и объектов военной инфраструктуры.

Постановление касается СМИ, публичных пабликов и обычных пользователей соцсетей и мессенджеров. При этом запрет не относится к официально опубликованной органами власти информации. Нарушителей будут отслеживать и устанавливать органы ФСБ, МВД, МЧС и Росгвардии. Наказанием станут возбуждения дел об административных правонарушениях. Документ вступил в силу с 6 сентября. Напомним, 18 июля глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ, который запрещает выкладывать в сеть фото и видео после ударов и терактов. 8 августа похожий документ утвердил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Там за несанкционированную съемку и распространение предусмотрены штрафы: для граждан — от 3 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 20 до 40 тыс. рублей, для юридических лиц — от 200 до 400 тыс. рублей.