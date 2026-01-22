Первая сильная магнитная буря 2026 года длилась около 42 часов. Когда ждать следующую?
Мощная магнитная буря установила рекорд по радиационному шторму
22 января пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщила о завершении первой сильной магнитной бури 2026 года. Геомагнитные индексы вышли из красной зоны 21 января в 16:00 и в настоящее время стабилизировались. Магнитосфера Земли находится в спокойном состоянии.
По данным ученых, буря стала реакцией на вспышку высшей категории мощности — уровня X1.9, которая произошла на Солнце около 21:00 18 января. Сама буря длилась около 42 часов.
Жители Ставрополья заметили в небе «паровозик» из летательных объектов:
«Главным, сложно объяснимым последствием взрыва стал исключительно мощный радиационный шторм, сопровождавшийся самым сильным в XXI веке ростом числа энергичных протонов (с энергиями более десяти мегаэлектронвольт) в окрестностях Земли», — отметили астрономы.
Однако эксперты заявили, что вопреки ожиданиям, магнитная буря не достигла высшего уровня G5, остановившись на отметке G4.7. Таким образом, двадцатилетний рекорд по этому показателю, установленный 10-11 мая 2024 года, остался не побит.
Напомним, что событие сопровождалось полярными сияниями, которые наблюдали жители юга России.
Северное сияние на юге:
Ученые рассказали, что в ближайшие дни возможны вспышки и новые умеренные магнитные бури, но таких сильных событий планета не испытает еще долго.
Отметим, что всего у магнитных бурь пять уровней: G1 — незначительные, G2 — средние, G3 — сильные, G4 — очень сильные, G5 — экстремальные. Считается, что они способны влиять на самочувствие. Среди симптомов — головные боли, слабость и резкие перепады давления.
Как писали Юга.ру, 2025 год стал рекордным по количеству магнитных бурь за последние 10 лет.