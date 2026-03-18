Суд изъял в доход государства имущество депутата гордумы Краснодара на 10 млрд рублей

  © Фото Елены Синеок, Юга.ру
Суд обратил в казну активы Виктора Тимофеева и связанных с ним лиц

18 марта объединенная пресс-служба судов Краснодарского края сообщила, что Ленинский районный суд решил обратить в доход государства имущество депутата гордумы Виктора Тимофеева и связанных с ним лиц.

Прокурорская проверка установила, что Тимофеев, используя свой статус, лоббировал интересы подконтрольных ему коммерческих структур. Это позволяло ему получать незаконный доход за счет бюджетных средств.

Читайте также:

В частности, по указанию депутата контракты на перевозку организованных групп детей муниципальными учреждениями Краснодара заключались с аффилированной с ним компанией ООО «Кубаньгрузсервис». Более того, подведомственные городской администрации учреждения на протяжении 15 лет безвозмездно передавали этой фирме муниципальные автобусы.

В ноябре 2025 года аналогичный договор на перевозку детей на 515,9 млн рублей был заключен с другой принадлежащей Тимофееву структурой — ООО «СпецТрансАвто». При этом, как заявила прокуратура, исполнение этих заказов нередко сопровождалось нарушениями требований безопасности при перевозках.

На полученные деньги Тимофеев покупал недвижимость, земельные участки и доли в уставных капиталах компаний. Для сокрытия реального владельца имущество оформлялось на родственников и подконтрольных лиц.

В доход государства обращено:

  • 100% долей в уставном капитале трех организаций;
  • 16 объектов недвижимости;
  • 25 земельных участков;
  • 7 транспортных средств.

Общая рыночная стоимость изъятого имущества составляет 10 млрд 74 млн 549 тыс. 295 рублей.

Как писали Юга.ру, 18 марта министра здравоохранения Кубани арестовали на два месяца. Его подозревают в мошенничестве.

В Краснодаре откроется выставка «Магия акварели»
В Краснодаре автобус № 93 больше не будет ездить до Гидростроя
«Это проявление заботы». Россиянок, не желающих заводить детей, могут направлять к психологу
Министра здравоохранения Кубани арестовали на два месяца
Власти Сочи опровергли информацию о том, что к концу года курорт потеряет 1 млн туристов

Лента новостей

Один человек погиб, поврежден медцентр, машины и дома
Сегодня, 08:59
Один человек погиб, поврежден медцентр, машины и дома
Краснодар подвергся мощной атаке БПЛА
«Консерватизм — это не покорное «как царь решил»
Сегодня, 12:30
«Консерватизм — это не покорное «как царь решил»
Большой разговор с политиком и экономистом Сергеем Жаворонковым об истории и современности
Апофеоз безобразия и эмоции Галицкого
Сегодня, 11:20
Апофеоз безобразия и эмоции Галицкого
Как «Краснодар» разгромил ЦСКА в Кубке России

