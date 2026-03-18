Суд изъял в доход государства имущество депутата гордумы Краснодара на 10 млрд рублей

Суд обратил в казну активы Виктора Тимофеева и связанных с ним лиц

Прокурорская проверка установила, что Тимофеев, используя свой статус, лоббировал интересы подконтрольных ему коммерческих структур. Это позволяло ему получать незаконный доход за счет бюджетных средств.

18 марта объединенная пресс-служба судов Краснодарского края сообщила , что Ленинский районный суд решил обратить в доход государства имущество депутата гордумы Виктора Тимофеева и связанных с ним лиц.

В частности, по указанию депутата контракты на перевозку организованных групп детей муниципальными учреждениями Краснодара заключались с аффилированной с ним компанией ООО «Кубаньгрузсервис». Более того, подведомственные городской администрации учреждения на протяжении 15 лет безвозмездно передавали этой фирме муниципальные автобусы.

В ноябре 2025 года аналогичный договор на перевозку детей на 515,9 млн рублей был заключен с другой принадлежащей Тимофееву структурой — ООО «СпецТрансАвто». При этом, как заявила прокуратура, исполнение этих заказов нередко сопровождалось нарушениями требований безопасности при перевозках.

На полученные деньги Тимофеев покупал недвижимость, земельные участки и доли в уставных капиталах компаний. Для сокрытия реального владельца имущество оформлялось на родственников и подконтрольных лиц.

В доход государства обращено:

100% долей в уставном капитале трех организаций;

16 объектов недвижимости;

25 земельных участков;

7 транспортных средств.

Общая рыночная стоимость изъятого имущества составляет 10 млрд 74 млн 549 тыс. 295 рублей.