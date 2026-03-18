«Грубая энергия техно и эмбиент-паузы». В Краснодаре выступит Ishome

Краснодарский край

  • Мирабелла Карьянова aka Ishome и Shadowax на May Weekends 2015 в Анапе © Фото Александра Гончаренко
Мирабелла Карьянова представит новую живую программу на вечеринке электронной музыки (18+)

Бар «Метро» анонсировал* на 21 марта выступление диджея Ishome. Мирабеллу Карьянову называют одной из самых самобытных фигур российской электронной сцены. 

«Артистка привезет новую живую программу, в которой нашлось место всему: и ее фирменным ломаным перкуссиям в духе UX-сцены, и грубой энергии техно, и тем самым глубоким эмбиент-паузам, от которых перехватывает дыхание», — рассказали организаторы.

Также в этот день с диджей-сетами выступят Prizrak, Kodenko, Kobza, Kitegnom, Dark Diller и Verigo.

Вечеринка состоится 21 марта в 22:00 на улице Красной, 72/1. Стоимость билетов — 1400 рублей.

Мирабелла Карьянова родилась в Находке, но потом с семьей переехала в Краснодар, где и начала заниматься музыкой. Широкую известность получила после выхода Confession (2013), который вошел в топ-25 лучших российских альбомов года по версии журнала «Афиша».

Выступала на фестивалях Outline, Signal, Gamma и в эфире Boiler Room. Летом 2025 года на лейбле Нины Кравиц вышел второй альбом Ishome — carpet watcher.

Помимо Ishome, Мирабелла Карьянова выступает и записывается под псевдонимом Shadowax — более клубным и ироничным проектом, в котором абсурдистский юмор сплавлен с дерзким экспериментальным техно.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 3 апреля выступит американская джазовая певица и номинантка на «Грэмми» Моник Б. Томас.

* — Минюст РФ признал корпорацию Meta экстремистской и запрещенной. Ей принадлежат соцсети Facebook, Instagram и мессенджер WhatsApp.

In Krasnodar, bus No. 93 will no longer run to Gidrostroy
«Это проявление заботы». Россиянок, не желающих заводить детей, могут направлять к психологу
Министра здравоохранения Кубани арестовали на два месяца
Власти Сочи опровергли информацию о том, что к концу года курорт потеряет 1 млн туристов
В Краснодаре погибшей во время ночной атаки беспилотников оказалась 25-летняя девушка
Из-за атаки беспилотников ЦСКА не смог вылететь из Краснодара, а соперники «Локомотива-Кубани» не могут прилететь на матч

Один человек погиб, поврежден медцентр, машины и дома
Сегодня, 08:59
Один человек погиб, поврежден медцентр, машины и дома
Краснодар подвергся мощной атаке БПЛА
«Консерватизм — это не покорное «как царь решил»
Сегодня, 12:30
«Консерватизм — это не покорное «как царь решил»
Большой разговор с политиком и экономистом Сергеем Жаворонковым об истории и современности
Апофеоз безобразия и эмоции Галицкого
Сегодня, 11:20
Апофеоз безобразия и эмоции Галицкого
Как «Краснодар» разгромил ЦСКА в Кубке России

