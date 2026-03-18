«Грубая энергия техно и эмбиент-паузы». В Краснодаре выступит Ishome
Мирабелла Карьянова представит новую живую программу на вечеринке электронной музыки (18+)
Бар «Метро» анонсировал* на 21 марта выступление диджея Ishome. Мирабеллу Карьянову называют одной из самых самобытных фигур российской электронной сцены.
«Артистка привезет новую живую программу, в которой нашлось место всему: и ее фирменным ломаным перкуссиям в духе UX-сцены, и грубой энергии техно, и тем самым глубоким эмбиент-паузам, от которых перехватывает дыхание», — рассказали организаторы.
Также в этот день с диджей-сетами выступят Prizrak, Kodenko, Kobza, Kitegnom, Dark Diller и Verigo.
Вечеринка состоится 21 марта в 22:00 на улице Красной, 72/1. Стоимость билетов — 1400 рублей.
Мирабелла Карьянова родилась в Находке, но потом с семьей переехала в Краснодар, где и начала заниматься музыкой. Широкую известность получила после выхода Confession (2013), который вошел в топ-25 лучших российских альбомов года по версии журнала «Афиша».
Выступала на фестивалях Outline, Signal, Gamma и в эфире Boiler Room. Летом 2025 года на лейбле Нины Кравиц вышел второй альбом Ishome — carpet watcher.
Помимо Ishome, Мирабелла Карьянова выступает и записывается под псевдонимом Shadowax — более клубным и ироничным проектом, в котором абсурдистский юмор сплавлен с дерзким экспериментальным техно.
* — Минюст РФ признал корпорацию Meta экстремистской и запрещенной. Ей принадлежат соцсети Facebook, Instagram и мессенджер WhatsApp.