В Краснодаре пройдет лекция-концерт «Культурное ДНК Ирландии»

  © Фотография предоставлена Леной Архаровой
В Краснодаре 21 марта можно послушать ирландскую народную музыку и узнать о ее происхождении (12+)

Образовательный проект «Новая жизнь» анонсировал на 21 марта лекцию-концерт «Irish Trad: культурное ДНК Ирландии». Встречу проведет арфистка Лена Архарова.

Музыкантка расскажет, как ирландская традиционная музыка и танцы стали мировым феноменом и покажет отрывки выступлений самых знаменитых групп. Также Лена Архарова исполнит на арфе свои любимые композиции.

Irish Trad (сокр. от Irish traditional music) — это традиционная ирландская народная музыка, песенная культура и танцы, составляющие основу национального культурного наследия. Основные инструменты: арфа, скрипка, флейта, вистл, аккордеон, концертина, банджо, бузуки и боран.

Лекция-концерт состоится 21 марта в 17:00 на улице Северной, 316 (галерея «Светло»). Стоимость билетов — 1200 рублей.

