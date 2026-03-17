Жители Кубани стали в 2,5 раза чаще общаться в мессенджере МТС Линк
Краснодарский край вошел в топ регионов по использованию платформы для деловых и неформальных коммуникаций. За зиму среднее количество сообщений в чатах выросло в 2,5 раза
Аналитики МТС изучили, как жители Краснодарского края пользовались платформой для коммуникаций МТС Линк зимой. Сильнее всего выросла активность в чатах — среднее количество сообщений увеличилось в 2,5 раза. В четыре раза чаще пользователи стали применять и функции на основе искусственного интеллекта.
По сравнению с прошлым годом количество онлайн‑встреч на платформе выросло вдвое. Причем сервис все чаще подключают не только для внутреннего общения в компаниях, но и для постоянной связи с клиентами. Например, заметно прибавилось пользователей среди застройщиков, страховых и медицинских организаций.
В Краснодарском крае массово сбоит Telegram:
Из ИИ‑инструментов на онлайн‑встречах кубанцы чаще всего использовали размытие фона, маски и бьютификацию во время звонков, а также расшифровку встреч — бот слушает разговор и превращает его в текст с кратким резюме. Быстрее всего росла популярность ИИ‑ассистента: к нему обращались в шесть раз чаще, чем год назад. Помощник собирает контекст переписок и созвонов, отвечает на рабочие вопросы и делает краткие саммари (обзоры) общения.