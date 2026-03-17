«Цифру в 250 млн рублей кто-то придумал». Экс-глава Приморско-Ахтарского района прокомментировал изъятие активов

«Как я и предполагал, не было и намека на правосудие. Еще раз повторюсь, мне нечего скрывать. Все мое имущество задекларировано с 2012 года. Доходы покрывают с лихвой все расходы! Цифру в 250 млн рублей кто-то придумал для придания важности своим действиям», — заявил Бондаренко.

16 марта Максим Бондаренко прокомментировал решение суда в своем телеграм-канале. Экс-чиновник настаивает на том, что все активы приобрел законно, а озвученные в деле цифры считает надуманными.

Предыстория. 16 марта суд обратил в доход государства имущество экс-главы Приморско-Ахтарского района Максима Бондаренко. Стоимость трех земельных участков, трех жилых строений, одного нежилого помещения, трех легковых автомобилей и снегоболотохода оценивается в 250 млн рублей. Бывший чиновник не смог подтвердить законность приобретения всего перечисленного.

По словам бывшего руководителя муниципалитета, в расчетах не учтены важные нюансы. Например, дом, в котором его семья проживает в станице, строился на протяжении трех с половиной лет, однако в доходах его учитывают единовременно — только в год введения в эксплуатацию. Кроме того, Бондаренко указывает, что при оценке его финансов не принимались во внимание средства от проданного автомобиля, которые пошли на покупку новой машины.

Экс-чиновник также привел подробности об изъятом имуществе, которое, по его словам, вряд ли можно назвать роскошью.

«Три автомобиля, о которых все радостно пишут, — это Лада Ларгус 2016 года, Жигули 1972 года и минивэн 2019 года! Вездеход 2014 года выпуска. Земельный участок 3000 кв. м — это 30 соток в станице. Любой здравый человек поймет, сколько это стоит», — уточнил бывший руководитель района.

Максим Бондаренко заявил, что продолжит доказывать законность происхождения своего имущества.

«Буду доказывать дальше в правовом поле! В суд представлены накладные, товарные чеки и так далее, но их не читают даже. Понимаю, что в стране и в обществе есть потребность и необходимость в разоблачении непорядочных чиновников, но это не тот случай! Не надо свои личные счеты сводить под видом борьбы с коррупцией», — подытожил экс-глава.

Напомним, в конце января Максим Бондаренко потерял пост из-за сокрытия доходов и конфликта интересов при распределении земли. Внимание силовиков к чиновнику связано с возведением дома для людей с инвалидностью в хуторе Новонекрасовском за 2 млрд рублей.