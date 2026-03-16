Суд обратил в доход государства имущество экс-главы Приморско-Ахтарского района на 250 млн рублей

  © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Максим Бондаренко не смог объяснить покупку земли, домов и машин на четверть миллиарда

16 марта объединенная пресс-служба судов Краснодарского края сообщила, что суд решил изъять в пользу государства активы, принадлежавшие бывшему руководителю Приморско-Ахтарского муниципального округа Максиму Бондаренко. Как следует из материалов надзорного ведомства, экс-чиновник владел имуществом, законность приобретения которого не смог подтвердить.

Под обращение в казну попали три земельных участка, чья совокупная площадь превышает 3 тыс. кв. метров, три жилых строения общей площадью больше 1 тыс. 380 «квадратов», одно нежилое помещение, а также три легковых автомобиля и снегоболотоход. Общая стоимость всего этого превышает 250 млн рублей.

Кроме того, суд отклонил встречные претензии, поступившие от несовершеннолетнего сына Максима Бондаренко. Молодой человек пытался добиться снятия ареста с автомобиля, который, по его словам, принадлежал ему. Однако суд не нашел оснований для удовлетворения этого требования.

Напомним, в августе 2025 года Бондаренко подал в суд на пенсионерку Маргариту Белых за комментарии о том, что «он врет как дышит». Женщину признали виновной и взыскали с нее в пользу чиновника 85 тыс. рублей из заявленных 300 тыс. рублей.

В конце января Максим Бондаренко потерял пост из-за сокрытия доходов и конфликта интересов при распределении земли. Внимание силовиков к чиновнику связано с возведением дома для людей с инвалидностью в хуторе Новонекрасовском за 2 млрд рублей.

Как писали Юга.ру, в 2025 году у кубанских чиновников изъяли имущество на 76 млрд рублей.

Суд обратил в доход государства имущество экс-главы Приморско-Ахтарского района на 250 млн рублей
