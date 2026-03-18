В Краснодаре откроется выставка «Магия акварели»

Посетители увидят акварели «Вечер над рекой», «Камни и сосны» и «Кижи», литографии «Портрет крестьянки», «Голова девушки в повороте» и «Портрет мужчины в берете», офорты «Лунная ночь» и «Речная заводь», работы углем, сангиной и пастелью «Родные дали», «Речная заводь», «Рисунок. Голова девушки», «Портрет. Смеющаяся».

Краснодарский художественный музей имени Коваленко анонсировал на 19 марта открытие выставки «Магия акварели». Будет представлено больше 30 работ Георгия Кошельникова.

Георгий Кошельников — выпускник Харьковского художественного института. Участвовал в региональных, краевых и зарубежных выставках (Италия и Болгария). Много лет преподавал живопись в Кубанском государственном университете.

Выставка будет работать до 5 апреля на улице Красной, 15.