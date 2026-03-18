В Краснодаре откроется выставка «Магия акварели»

  © Коллаж из скриншотов фото, предоставленных Краснодарским музеем имени Коваленко
В Краснодаре покажут работы Георгия Кошельникова (0+)

Краснодарский художественный музей имени Коваленко анонсировал на 19 марта открытие выставки «Магия акварели». Будет представлено больше 30 работ Георгия Кошельникова.

Посетители увидят акварели «Вечер над рекой», «Камни и сосны» и «Кижи», литографии «Портрет крестьянки», «Голова девушки в повороте» и «Портрет мужчины в берете», офорты «Лунная ночь» и «Речная заводь», работы углем, сангиной и пастелью «Родные дали», «Речная заводь», «Рисунок. Голова девушки», «Портрет. Смеющаяся».

Женская трансформация без клише:

Георгий Кошельников — выпускник Харьковского художественного института. Участвовал в региональных, краевых и зарубежных выставках (Италия и Болгария). Много лет преподавал живопись в Кубанском государственном университете.

Выставка будет работать до 5 апреля на улице Красной, 15.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре до конца апреля работает бесплатная выставка Владимира Мигачева.

