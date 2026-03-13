Бесплатная выставка Владимира Мигачева открыта в Краснодаре до конца апреля. Делимся фото

Мигачев работает в необычной технике. Он применяет такие нетрадиционные для живописи материалы, как зола, кварцевый песок, уголь, глина, трава и обычный чернозем.

«Мигачев обладает редким даром — он делает пустоту осязаемой. Его «черноземы» и бесконечные горизонты выглядят так, будто их писал не человек с кисточкой, а сама природа в минуту тяжелого раздумья.

В жизни Владимир — человек подчеркнуто спокойный. Без этого напускного артистизма, шарфов в три обхвата и закатывания глаз. В нем чувствуется мощь того самого чернозема, о котором он пишет. Ирония у него тонкая, как линия горизонта на его работах — едва заметная, но определяющая все», — отметила искусствовед Альвина Саркисова.