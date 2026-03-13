Бесплатная выставка Владимира Мигачева открыта в Краснодаре до конца апреля. Делимся фото
В фойе «Одного театра» открылась бесплатная выставка живописи и графики Владимира Мигачева. Посетить можно до конца апреля
10 марта в «Одном театре» открылась выставка художника Владимира Мигачева «Знаки препинания». В экспозицию вошли масштабные работы живописи и графики.
Мигачев работает в необычной технике. Он применяет такие нетрадиционные для живописи материалы, как зола, кварцевый песок, уголь, глина, трава и обычный чернозем.
Творчество на грани безумия:
«Мигачев обладает редким даром — он делает пустоту осязаемой. Его «черноземы» и бесконечные горизонты выглядят так, будто их писал не человек с кисточкой, а сама природа в минуту тяжелого раздумья.
В жизни Владимир — человек подчеркнуто спокойный. Без этого напускного артистизма, шарфов в три обхвата и закатывания глаз. В нем чувствуется мощь того самого чернозема, о котором он пишет. Ирония у него тонкая, как линия горизонта на его работах — едва заметная, но определяющая все», — отметила искусствовед Альвина Саркисова.
Владимир Мигачев родился в Орловской области, но переехал в Краснодар, где окончил факультет художественно-технической графики КубГУ. Первое время преподавал в школе черчение и рисование. В 1990-е расписывал православные храмы, но через время вернулся к фигуративной живописи. Его главный жанр — пейзаж, в котором проявляется сущность происходящего в мире.
Работы Владимира Мигачева хранятся в галереях Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Волгограда, Владикавказа, а также в частных коллекциях по всему миру.
Выставка проходит в фойе театра, посетить ее можно до конца апреля со вторника по воскресенье с 8:00 до 21:00. Вход свободный. «Один театр» находится на улице Коммунаров, 268, литер В.
Как писали Юга.ру, Художественный музей Краснодара запустил цикл лекций о мировом искусстве.