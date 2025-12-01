В общественном транспорте Ростова и Таганрога начали подключать бесплатный Wi-Fi

Ростовская область

Распечатать

  • © Фото freepik, ru.freepik.com
    © Фото freepik, ru.freepik.com

В транспорте и на вокзалах Ростовской области тестируют региональный Wi-Fi

1 декабря в министерстве транспорта Ростовской области сообщили 161.RU, что в Ростове-на-Дону и Таганроге начали подключать бесплатный Wi-Fi в автобусах, трамваях, на вокзалах и остановках:

«В настоящее время в Ростовской области проводится тестирование системы «бесшовной» региональной Wi-Fi сети RostovRegion-WiFi на различных объектах транспортной инфраструктуры. Данный проект реализуют РЖД и «Северо-Кавказкая пригородная пассажирская компания» при содействии министерства транспорта Ростовской области».

Читайте также:

По данным ведомства, в Ростове-на-Дону Wi-Fi уже должен работать в двух автобусах. Один курсирует по маршруту № 3а, второй — № 33. Также интернет подключили в двух трамваях, которые обслуживают маршрут № 1. К сети Wi-Fi можно подключиться и на двух остановках — «Вокзал Сельмаш» и «Центральный рынок».

В Таганроге Wi-Fi  доступен в четырех электробусах, которые ходят по маршрутам № 2Т и № 5/7Т. Также интернет подключили на остановках: «Вокзал Таганрог-1», «улица Лизы Чайкиной», «Политехнический институт», «Смирновский переулок».

Wi-Fi оборудовали в одном электропоезде «Ростов—Таганрог». Помимо этого, сеть заработала на железнодорожных вокзалах «Ростов-Главный», «Ростов-Пригородный», «Сельмаш» и на главном автовокзале Ростова. В Таганроге — на вокзалах «Таганрог» и «Таганрог-1».

В сентябре министр транспорта региона Алена Беликова рассказала, что Wi-Fi планируют подключить на всех донских вокзалах, остановках и в общественном транспорте.

Напомним, что в Ростовской области регулярно отключают мобильный интернет. По мнению чиновников, ВСУ используют связь для атак беспилотников. В середине июля в регионе появилась карта с бесплатными точками Wi-Fi.

Как писали Юга.ру, краснодарка пожаловалась на сложности с восстановлением мобильного интернета после зарубежной поездки.

Интернет Общественный транспорт РЖД Ростов-на-Дону Ростовская область Связь Технологии Транспорт

Новости

В Краснодаре пройдет премьера спектакля о женщине из патриархальной семьи, которая пытается осмыслить свой род
Жители Краснодара записали видеообращение на «прямую линию» губернатора Кондратьева. Они просят на строить храм в ЮМР
В общественном транспорте Ростова и Таганрога начали подключать бесплатный Wi-Fi
Краснодарский экоцентр вернулся к прежнему ежедневному графику работы
«Дети в садике слепили из пластилина». Жители Таганрога раскритиковали памятник актеру Павлу Деревянко с «Оскаром» в руке
Краснодар вошел в топ-з городов с самой высокой стоимостью проезда в общественном транспорте

Лента новостей

100 тысяч шагов в сутки, киберпанк и «смерть в нищете»
28 ноября, 11:30
100 тысяч шагов в сутки, киберпанк и «смерть в нищете»
Честный рассказ курьера о работе в Краснодаре
Город «понаехов»
Вчера, 11:00
Город «понаехов»
Как мигранты XIX века сделали Екатеринодар южной столицей
Интернет по фейсконтролю
27 ноября, 11:44
Интернет по фейсконтролю
Кого пустили в «белые списки», как они работают и почему до сих пор сбоят

Реклама на сайте