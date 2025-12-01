В общественном транспорте Ростова и Таганрога начали подключать бесплатный Wi-Fi

1 декабря в министерстве транспорта Ростовской области сообщили 161.RU, что в Ростове-на-Дону и Таганроге начали подключать бесплатный Wi-Fi в автобусах, трамваях, на вокзалах и остановках: «В настоящее время в Ростовской области проводится тестирование системы «бесшовной» региональной Wi-Fi сети RostovRegion-WiFi на различных объектах транспортной инфраструктуры. Данный проект реализуют РЖД и «Северо-Кавказкая пригородная пассажирская компания» при содействии министерства транспорта Ростовской области».

По данным ведомства, в Ростове-на-Дону Wi-Fi уже должен работать в двух автобусах. Один курсирует по маршруту № 3а, второй — № 33. Также интернет подключили в двух трамваях, которые обслуживают маршрут № 1. К сети Wi-Fi можно подключиться и на двух остановках — «Вокзал Сельмаш» и «Центральный рынок».

В Таганроге Wi-Fi доступен в четырех электробусах, которые ходят по маршрутам № 2Т и № 5/7Т. Также интернет подключили на остановках: «Вокзал Таганрог-1», «улица Лизы Чайкиной», «Политехнический институт», «Смирновский переулок».

Wi-Fi оборудовали в одном электропоезде «Ростов—Таганрог». Помимо этого, сеть заработала на железнодорожных вокзалах «Ростов-Главный», «Ростов-Пригородный», «Сельмаш» и на главном автовокзале Ростова. В Таганроге — на вокзалах «Таганрог» и «Таганрог-1».

В сентябре министр транспорта региона Алена Беликова рассказала, что Wi-Fi планируют подключить на всех донских вокзалах, остановках и в общественном транспорте.



Напомним, что в Ростовской области регулярно отключают мобильный интернет. По мнению чиновников, ВСУ используют связь для атак беспилотников. В середине июля в регионе появилась карта с бесплатными точками Wi-Fi.