Сочи, Анапа, Геленджик и Ростов-на-Дону вошли в топ-10 городов по числу общественных точек Wi-Fi. А где Краснодар?

Эксперты определили 20 городов РФ, где больше всего общественных точек Wi-Fi. Краснодар в рейтинг не вошел

21 января пресс-служба 2ГИС сообщила Юга.ру, что сервис добавил на карты около 33 тыс. общедоступных точек Wi-Fi в более 100 городах России, к которым можно подключиться без ограничений. В список вошли точки доступа, размещенные на остановках общественного транспорта, в парках, библиотеках, учреждениях культуры, кафе и ТЦ.



Также эксперты опубликовали рейтинг 20 городов РФ, где больше всего общедоступного Wi-Fi. Лидером стала Москва. По данным 2ГИС, в столице более 5,3 тыс. таких точек. Второе место занял Сочи с 2,6 тыс. точками, а третье — Нижний Новгород с 1,3 тыс. точек.

Также в рейтинг вошли еще три города Краснодарского края — Анапа (пятое место, 1066 точек), Геленджик (восьмое место, 817 точек) и Новороссийск (12 место, 511 точек). Среди других южных городов в топе оказались Ростов-на-Дону (шестое место, 882 точки) и Махачкала (девятое место, 765 точек).



Юга.ру спросили у PR-менеджера 2ГИС Ульяны Кутаёвой, почему Краснодар не вошел в рейтинг. По ее словам, в столице Кубани точки Wi-Fi находятся только в общепитах, поэтому город не вошел в топ-20.