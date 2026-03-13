В Краснодаре на месяц перекроют участок улицы Есенина

Телеграм-канал «Дептранс Краснодара» сообщил, что с 14 марта по 14 апреля на участке ремонтируемой улицы Есенина — от Солнечной до Пирогова — полностью перекроют движение. Ограничения затронут обе полосы, а также будет запрещен поворот с Солнечной на Есенина.



Причина перекрытия — переустройство газопроводных сетей. Объехать закрытый участок можно по улицам Агрохимической и Дементия Красюка. При этом подъезд к домам в зоне проведения работ будет сохранен.