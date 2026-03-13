В Краснодаре на месяц перекроют участок улицы Есенина
На участке улицы Есенина в Краснодаре временно ограничат движение транспорта
Телеграм-канал «Дептранс Краснодара» сообщил, что с 14 марта по 14 апреля на участке ремонтируемой улицы Есенина — от Солнечной до Пирогова — полностью перекроют движение. Ограничения затронут обе полосы, а также будет запрещен поворот с Солнечной на Есенина.
Причина перекрытия — переустройство газопроводных сетей. Объехать закрытый участок можно по улицам Агрохимической и Дементия Красюка. При этом подъезд к домам в зоне проведения работ будет сохранен.
Напомним, что ремонт улицы Есенина стартовал 17 апреля 2025 года. За два года власти пообещали превратить ее в «современную автомагистраль» — расширить до трех полос, сделать велодорожки, светофоры, ливневки и установить новое освещение.
Реконструкция улицы Сергея Есенина в Музыкальном микрорайоне вошла в список наиболее значимых объектов. Работы оценили в 1 млрд рублей.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре отложили ремонт подъезда к Тургеневскому мосту за 85 млн рублей.