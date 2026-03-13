«Ах у ели уху ели». В Краснодаре пройдет лекция о русском мате
В Краснодаре филолог расскажет о происхождении матерных слов (18+)
Кофейня «Тепло» анонсировала на 15 марта лекцию «Ах у ели уху ели и кофе пили». Она посвящена русскому мату. Встречу проведет филолог Елена Ахматсафина.
Программа:
- Что вообще считается матом.
- Происхождение самых запретных слов.
- Почему мы материмся.
- Почему в любом языке есть ругательства.
- Православные матерные слова.
- Как формируются языковые табу.
- Ругательства как важный культурный феномен.
Байрон, Пушкин, Дюма, Мюссе, Лермонтов:
Русский мат — табуированная и экспрессивная часть ненормативной лексики. В его основе лежат несколько ключевых корней, обозначающих мужские и женские половые органы, половой акт и распутную женщину. Все остальные слова и выражения, формально не являются матом. Их называют инвективной или обсценной лексикой.
Сакральная троица русской речи:
Лингвистическая уникальность мата состоится в том, что эти слова обладают сильной словообразовательной продуктивностью. От трех-четырех корней с помощью приставок, суффиксов и окончаний можно создать сотни слов и выражений, передающих оттенки эмоций — от агрессии и унижения до восхищения и радости.
Лекция состоится 15 марта в 12:00 на улице Красной, 204. Участие бесплатное, но нужно купить напиток.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре 21 марта хранитель фонда Эрмитажа расскажет об искусстве Индии.