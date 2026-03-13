«Ах у ели уху ели». В Краснодаре пройдет лекция о русском мате

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодаре филолог расскажет о происхождении матерных слов (18+)

Кофейня «Тепло» анонсировала на 15 марта лекцию «Ах у ели уху ели и кофе пили». Она посвящена русскому мату. Встречу проведет филолог Елена Ахматсафина.

Программа:

  • Что вообще считается матом.
  • Происхождение самых запретных слов.
  • Почему мы материмся.
  • Почему в любом языке есть ругательства.
  • Православные матерные слова.
  • Как формируются языковые табу.
  • Ругательства как важный культурный феномен.

Байрон, Пушкин, Дюма, Мюссе, Лермонтов:

Русский мат — табуированная и экспрессивная часть ненормативной лексики. В его основе лежат несколько ключевых корней, обозначающих мужские и женские половые органы, половой акт и распутную женщину. Все остальные слова и выражения, формально не являются матом. Их называют инвективной или обсценной лексикой.

Сакральная троица русской речи:

Лингвистическая уникальность мата состоится в том, что эти слова обладают сильной словообразовательной продуктивностью. От трех-четырех корней с помощью приставок, суффиксов и окончаний можно создать сотни слов и выражений, передающих оттенки эмоций — от агрессии и унижения до восхищения и радости.

Лекция состоится 15 марта в 12:00 на улице Красной, 204. Участие бесплатное, но нужно купить напиток.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 21 марта хранитель фонда Эрмитажа расскажет об искусстве Индии.

Афиша Краснодар Лекции Образование События

Новости

Тепло, но ветрено. Узнали прогноз погоды в Краснодарском крае на выходные
В Краснодаре хотят провести митинг против блокировки Telegram
В Краснодаре появился кот-депутат Толик. Он намерен создать партию и следить за кубанской политикой
14 марта ФК «Сочи» сыграет против «Краснодара». Где посмотреть трансляцию?
«Запретный плод сладок». Краснодарскую кофейню отменяют за названия напитков с шутками про остров Эпштейна
В Краснодаре на месяц перекроют участок улицы Есенина

Лента новостей

Реклама на сайте