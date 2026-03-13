«Ах у ели уху ели». В Краснодаре пройдет лекция о русском мате

Кофейня «Тепло» анонсировала на 15 марта лекцию «Ах у ели уху ели и кофе пили». Она посвящена русскому мату. Встречу проведет филолог Елена Ахматсафина.

Русский мат — табуированная и экспрессивная часть ненормативной лексики. В его основе лежат несколько ключевых корней, обозначающих мужские и женские половые органы, половой акт и распутную женщину. Все остальные слова и выражения, формально не являются матом. Их называют инвективной или обсценной лексикой.

Лингвистическая уникальность мата состоится в том, что эти слова обладают сильной словообразовательной продуктивностью. От трех-четырех корней с помощью приставок, суффиксов и окончаний можно создать сотни слов и выражений, передающих оттенки эмоций — от агрессии и унижения до восхищения и радости.

Лекция состоится 15 марта в 12:00 на улице Красной, 204. Участие бесплатное, но нужно купить напиток.