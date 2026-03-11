Байрон, Пушкин, Дюма, Мюссе, Лермонтов. В Краснодаре расскажут о личной жизни писателей-любовников
В Краснодаре 17 марта состоится стендап, посвященный личной жизни популярных писателей (18+)
Проект «Сквозь замочную скважину» анонсировал на 17 марта вечер стендапа «Сквозь замочную скважину». Филолог Анастасия Чернова и сексолог Анна Клименко будут рассказывать о личной жизни самых популярных писателей-любовников своей эпохи: Джорджа Байрона, Александра Пушкина, Александра Дюма, Альфреда Мюссе, Михаила Лермонтова.
Программа:
- Как Джордж Байрон возродил миф о донжуанстве и прославился соблазнителем на весь мир?
- Почему ему подражали все — даже Пушкин и Лермонтов?
- Сколько женщин было в настоящем любовном списке Пушкина?
- Как дуэли за честь дам меняли ход истории?
- Как донжуаны и их игры со смертью связаны с нами в настоящем времени?
- Почему женщины готовы отдать все ради ночи с фантастическим любовником?
«Ты этого достойна»:
«Культ донжуанства появился в XVII веке. Его последователи относятся к любви, как к охоте, соблазняя женщин и играя со смертью ради подтверждения собственной мужественности. Даже знатные и замужние дамы мечтали попасть в сети героя-любовника, вокуг которого всегда развивался шлейф страсти и тайн», — рассказали организаторы.
Вечер стендапа состоится 17 марта в 19:00 по улице Калинина, 269 (бар «Маяковский»). Стоимость билетов 1800-2300 рублей.
Проект «Сквозь замочную скважину» — это откровенное шоу, в котором ведущие разбирают биографии гениев прошлого, поднимая со сцены неудобные вопросы и актуализируя их.
