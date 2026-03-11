Байрон, Пушкин, Дюма, Мюссе, Лермонтов. В Краснодаре расскажут о личной жизни писателей-любовников

Краснодарский край

Распечатать

  • Кадр из трейлера к фильму «Пророк. История Александра Пушкина» © Скриншот видео с youtube-канала Central Partnership
    Кадр из трейлера к фильму «Пророк. История Александра Пушкина» © Скриншот видео с youtube-канала Central Partnership

В Краснодаре 17 марта состоится стендап, посвященный личной жизни популярных писателей (18+)

Проект «Сквозь замочную скважину» анонсировал на 17 марта вечер стендапа «Сквозь замочную скважину». Филолог Анастасия Чернова и сексолог Анна Клименко будут рассказывать о личной жизни самых популярных писателей-любовников своей эпохи: Джорджа Байрона, Александра Пушкина, Александра Дюма, Альфреда Мюссе, Михаила Лермонтова.

Программа:

  • Как Джордж Байрон возродил миф о донжуанстве и прославился соблазнителем на весь мир?
  • Почему ему подражали все — даже Пушкин и Лермонтов?
  • Сколько женщин было в настоящем любовном списке Пушкина?
  • Как дуэли за честь дам меняли ход истории?
  • Как донжуаны и их игры со смертью связаны с нами в настоящем времени?
  • Почему женщины готовы отдать все ради ночи с фантастическим любовником?

«Ты этого достойна»:

«Культ донжуанства появился в XVII веке. Его последователи относятся к любви, как к охоте, соблазняя женщин и играя со смертью ради подтверждения собственной мужественности. Даже знатные и замужние дамы мечтали попасть в сети героя-любовника, вокуг которого всегда развивался шлейф страсти и тайн», — рассказали организаторы.

Вечер стендапа состоится 17 марта в 19:00 по улице Калинина, 269 (бар «Маяковский»). Стоимость билетов 1800-2300 рублей.

Проект «Сквозь замочную скважину» — это откровенное шоу, в котором ведущие разбирают биографии гениев прошлого, поднимая со сцены неудобные вопросы и актуализируя их.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 21 марта хранитель фонда Эрмитажа расскажет об искусстве Индии.

Афиша Концерты Краснодар отдых Развлечения

Новости

В Краснодаре состоится просмотр и обсуждение с критиком хоррор-фэнтези «Убийство священного оленя»
Медуз Азовского моря хотят перерабатывать в коллаген. Ранее ученые предлагали делать из них крекеры и чипсы
Новый театр кукол Краснодара приглашает на премьеру спектакля «Леди Мекбет Мценского уезда»
«Почему нет сирен?» В Краснодаре у жилой многоэтажки нашли обломки БПЛА
Сирены, пострадавший и удаленка в вузах. Рассказываем об одной из самых долгих атак БПЛА на Сочи
В Анапе обломки БПЛА попали в многоквартирный дом. Жильцов эвакуировали

Лента новостей

В Краснодаре второй день подряд не работает мобильный интернет
Сегодня, 14:35
В Краснодаре второй день подряд не работает мобильный интернет
Сбоят даже сервисы из «белого списка», есть жалобы и на сотовую связь
Сирены, пострадавший и удаленка в вузах
Сегодня, 16:51
Сирены, пострадавший и удаленка в вузах
Рассказываем об одной из самых долгих атак БПЛА на Сочи
«Ходить невозможно»
Вчера, 14:09
«Ходить невозможно»
Краснодарцы пожаловались на опасный подземный переход

Реклама на сайте