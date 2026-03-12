Минтранс показал, как будет выглядеть аэропорт Архыза. Строительство хотят завершить в 2029 году

В Архызе в 2029 году планируют построить первый аэропорт. Он будет расположен в 40 км от Черкесска

12 марта пресс-служба Министерства транспорта России сообщила, что проект будущего аэропорта в Архызе (Карачаево-Черкесия) получил одобрение и прошел госэкспертизу. Он будет находиться в 40 км от столицы региона — Черкесска.

В пресс-службе отметили, что на данный момент Карачаево-Черкесия — единственный регион Северного Кавказа где нет собственного гражданского аэропорта — ближайший находится в Минеральных Водах. Создание новой авиагавани позволит увеличить поток туристов, которые едут на курорты республики — Архыз, Домбай и Теберду.