Минтранс показал, как будет выглядеть аэропорт Архыза. Строительство хотят завершить в 2029 году
В Архызе в 2029 году планируют построить первый аэропорт. Он будет расположен в 40 км от Черкесска
12 марта пресс-служба Министерства транспорта России сообщила, что проект будущего аэропорта в Архызе (Карачаево-Черкесия) получил одобрение и прошел госэкспертизу. Он будет находиться в 40 км от столицы региона — Черкесска.
В пресс-службе отметили, что на данный момент Карачаево-Черкесия — единственный регион Северного Кавказа где нет собственного гражданского аэропорта — ближайший находится в Минеральных Водах. Создание новой авиагавани позволит увеличить поток туристов, которые едут на курорты республики — Архыз, Домбай и Теберду.
Министр транспорта Андрей Никитин рассказал, что аэропорт предстоит построить с нуля. Проект предполагает строительство взлетно-посадочной полосы длиной 3 тыс. метров, двух рулежных дорожек, перрона с местами стоянок воздушных судов и командно-диспетчерского пункта.
Главный эксперт проекта Алла Клюева подчеркнула, что в разработке аэропорта Архыз будут учтены сложные инженерно-геологические условиях в сейсмоопасной зоне.
На данный момент на рассмотрении Главгосэкспертизы находится вторая часть проекта, где содержится информация о строительстве терминала для пассажиров и служебно-технической территории.
Завершить строительство планируют в 2029 году.
Как писали Юга.ру, к 2027 году за 290 млн рублей в Мостовском районе построят аэропорт «Псебай».