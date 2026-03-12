В Каневском районе БПЛА атаковали сельхозпредприятие. Один человек погиб, двое ранены
В станице Новоминской после атаки БПЛА погиб работник сельхозпредприятия, еще двоих сотрудников госпитализировали с ранениями
12 марта губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в станице Новоминской Каневского района в результате атаки беспилотников пострадало сельхозпредприятие. Какое именно — не уточняется.
Произошло локально возгорание, которое ликвидировали. Повреждены административные здания и цистерны с патокой.
Известно об одном погибшем. Еще двое сотрудников предприятия ранены, их госпитализировали. На месте происшествия работают оперативные и специальные службы.
Также 12 марта обломки БПЛА упали на территории нефтебазы в Тихорецком районе. Произошло возгорание на площади 150 кв. метров. Позже огонь распространился на 3,8 тыс. кв. метров.
Как писали Юга.ру, 11 марта в Краснодаре обломки дрона нашли на придомовой территории. Жители жаловались, что не услышали сирену.