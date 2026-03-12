В Каневском районе БПЛА атаковали сельхозпредприятие. Один человек погиб, двое ранены

Краснодарский край

Распечатать

  • © Изображение сгенерировано нейросетью Sora
    © Изображение сгенерировано нейросетью Sora

В станице Новоминской после атаки БПЛА погиб работник сельхозпредприятия, еще двоих сотрудников госпитализировали с ранениями

12 марта губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в станице Новоминской Каневского района в результате атаки беспилотников пострадало сельхозпредприятие. Какое именно — не уточняется.

Произошло локально возгорание, которое ликвидировали. Повреждены административные здания и цистерны с патокой.

Читайте также:

Известно об одном погибшем. Еще двое сотрудников предприятия ранены, их госпитализировали. На месте происшествия работают оперативные и специальные службы.

Также 12 марта обломки БПЛА упали на территории нефтебазы в Тихорецком районе. Произошло возгорание на площади 150 кв. метров. Позже огонь распространился на 3,8 тыс. кв. метров.

Как писали Юга.ру, 11 марта в Краснодаре обломки дрона нашли на придомовой территории. Жители жаловались, что не услышали сирену.

Вениамин Кондратьев Каневской район Промышленность СВО Сельское хозяйство смерть

Новости

В Краснодаре посмотрят и обсудят психологический триллер «Скрытое» 2004 года
Летом РЖД запустит новый турпоезд из Москвы в города Кавминвод
Минтранс показал, как будет выглядеть аэропорт Архыза. Строительство хотят завершить в 2029 году
Больше 8 млрд рублей похитили при строительстве центра гимнастики в Сочи. Среди фигурантов — экс-руководители «Газпрома»
Третий день без мобильного интернета: в Краснодаре продолжаются сбои
В Каневском районе БПЛА атаковали сельхозпредприятие. Один человек погиб, двое ранены

Лента новостей

Третий день без мобильного интернета
Сегодня, 16:05
Третий день без мобильного интернета
В Краснодаре продолжаются сбои
В аэропортах Краснодара и Сочи снова задерживаются рейсы
Сегодня, 11:54
В аэропортах Краснодара и Сочи снова задерживаются рейсы
Авиагавани не работали почти двое суток
В Тихорецком районе из-за падения обломков БПЛА загорелась нефтебаза
Сегодня, 09:37
В Тихорецком районе из-за падения обломков БПЛА загорелась нефтебаза

Реклама на сайте