В Каневском районе БПЛА атаковали сельхозпредприятие. Один человек погиб, двое ранены

В станице Новоминской после атаки БПЛА погиб работник сельхозпредприятия, еще двоих сотрудников госпитализировали с ранениями

12 марта губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в станице Новоминской Каневского района в результате атаки беспилотников пострадало сельхозпредприятие. Какое именно — не уточняется. Произошло локально возгорание, которое ликвидировали. Повреждены административные здания и цистерны с патокой.

Известно об одном погибшем. Еще двое сотрудников предприятия ранены, их госпитализировали. На месте происшествия работают оперативные и специальные службы. Также 12 марта обломки БПЛА упали на территории нефтебазы в Тихорецком районе. Произошло возгорание на площади 150 кв. метров. Позже огонь распространился на 3,8 тыс. кв. метров.