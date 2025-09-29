Ресторан из Сочи стал лучшим на юге России. Какие заведения Краснодара, Новороссийска и Ростова-на-Дону вошли в рейтинг

Эксперты премии WhereToEat назвали лучшие заведения юга России. Среди них — восемь из Краснодарского края и два из Ростовской области

В номинации «Выбор СМИ» победило краснодарское заведение Ryotei. Также определили победителя в номинации лучший бар года — им стал «Детектив, где вы?» из Краснодара. Рестораном с лучшей пивной картой выбрали The Great Kraken.

27 сентября международная премия WhereToEat South определила рейтинг лучших заведений на юге России в 2025 году. В топ-10 попали рестораны из Ростовской области и Краснодарского края:

Всего в лонг-листе было 50 заведений. Среди них есть и другие краснодарские рестораны — Cafe Krasnodar (14 место), Ave Bistro (15 место), «Кубана Тоскана» (16 место), «The Печь» (24 место), Bellini (44 место).

Шеф-поваром года стал Евгений Вийтык — он руководит рестораном «Винотеррия» в Новороссийске.Шеф-поваром года среди женщин выбрана Ольга Уколова, которая возглавляет ресторан Feola’s Kitchen & Wine в Таганроге. Шеф-кондитером года назвали Людмилу Беспалову из ресторана «Альпинисты» в Сочи.

Сомелье года стала Мария Каримова из краснодарского ресторана Ryotei. Лучшим официантом назвали Станислава Никифорова из сочинского заведения «Морской».

WhereToEat — это независимая ресторанная премия, учрежденная в 2013 году российскими гастрономическими журналистами. В голосовании участвуют профессионалы ресторанного, гостиничного и винного бизнеса, а также представители специализированных СМИ. Каждый год они выбирают лучшие заведения Москвы, Санкт-Петербурга, юга России, Татарстана, Урала и Дальнего Востока.