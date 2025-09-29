Ресторан из Сочи стал лучшим на юге России. Какие заведения Краснодара, Новороссийска и Ростова-на-Дону вошли в рейтинг

Эксперты премии WhereToEat назвали лучшие заведения юга России. Среди них — восемь из Краснодарского края и два из Ростовской области

27 сентября международная премия WhereToEat South определила рейтинг лучших заведений на юге России в 2025 году. В топ-10 попали рестораны из Ростовской области и Краснодарского края:

  • 1 место — «Баран-Рапан», Сочи;
  • 2 место — «Винотеррия», Новороссийск;
  • 3 место — LEO Wine & Kitchen, Ростов-на-Дону;
  • 4 место — Ryotei, Краснодар;
  • 5 место — «Угли-Угли», Краснодар;
  • 6 место — La Fabbrica, Ростов-на-Дону;
  • 7 место — Chateau De Talu, Геленджик;
  • 8 место — Mamai-Cale, Сочи
  • 9 место — NN.8, Сочи;
  • 10 место — «Мясной синдикат», Сочи.

В номинации «Выбор СМИ» победило краснодарское заведение Ryotei. Также определили победителя в номинации лучший бар года — им стал «Детектив, где вы?» из Краснодара. Рестораном с лучшей пивной картой выбрали The Great Kraken.

3,9 млн рублей за ужин в Краснодаре:

Всего в лонг-листе было 50 заведений. Среди них есть и другие краснодарские рестораны — Cafe Krasnodar (14 место), Ave Bistro (15 место), «Кубана Тоскана» (16 место), «The Печь» (24 место), Bellini (44 место). 

Шеф-поваром года стал Евгений Вийтык — он руководит рестораном «Винотеррия» в Новороссийске.Шеф-поваром года среди женщин выбрана Ольга Уколова, которая возглавляет ресторан Feola’s Kitchen & Wine в Таганроге. Шеф-кондитером года назвали Людмилу Беспалову из ресторана «Альпинисты» в Сочи. 

Сомелье года стала Мария Каримова из краснодарского ресторана Ryotei. Лучшим официантом назвали Станислава Никифорова из сочинского заведения «Морской». 

WhereToEat — это независимая ресторанная премия, учрежденная в 2013 году российскими гастрономическими журналистами. В голосовании участвуют профессионалы ресторанного, гостиничного и винного бизнеса, а также представители специализированных СМИ. Каждый год они выбирают лучшие заведения Москвы, Санкт-Петербурга, юга России, Татарстана, Урала и Дальнего Востока.

Как писали Юга.ру, в апрелео рестораны Геленджика и Сочи попали на гастротуристическую карту России.

