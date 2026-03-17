В Краснодаре посмотрят и обсудят с искусствоведом фильм «Бессмертная возлюбленная» 1994 года

Кинотеатр «Каро 8» анонсировал на 23 марта спецпоказ фильма «Бессмертная возлюбленная». Ленту в 1994 году снял режиссер Бернарда Роуза.

Это биографическая драма о любви Людвига ван Бетховена. После смерти немецкого композитора в 1827 году его помощник и близкий друг Шиндлер обнаруживает последнее завещание мастера. В нем говорится, что все музыкальные произведения и весь капитал Бетховена переходят в собственность его единственной наследницы и «бессмертной возлюбленной».