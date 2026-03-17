В Краснодаре посмотрят и обсудят с искусствоведом фильм «Бессмертная возлюбленная» 1994 года
В кинотеатре «Каро 8» 23 марта пройдет спецпоказ драмы о Людвиге ван Бетховене (18+)
Кинотеатр «Каро 8» анонсировал на 23 марта спецпоказ фильма «Бессмертная возлюбленная». Ленту в 1994 году снял режиссер Бернарда Роуза.
Это биографическая драма о любви Людвига ван Бетховена. После смерти немецкого композитора в 1827 году его помощник и близкий друг Шиндлер обнаруживает последнее завещание мастера. В нем говорится, что все музыкальные произведения и весь капитал Бетховена переходят в собственность его единственной наследницы и «бессмертной возлюбленной».
Вышел первый трейлер нового боевика Гая Ричи «Вне закона»:
Роли в картине сыграли Гари Олдман, Йерун Краббе, Изабелла Росселлини и Йоханна тер Стеге. Фильм будут демонстрировать английском и венгерском языках с русскими субтитрами.
После показа картину можно будет обсудить с искусствоведом Анной Пчелиной. Начало 23 марта в 19:00. Билеты в продаже. Подробности уточняйте у организаторов.
