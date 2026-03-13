Вышел первый трейлер нового боевика Гая Ричи «Вне закона». В фильме снялись Генри Кавилл и Джейк Джилленхол

В мире

Распечатать

  • Кадр из трейлера к фильму «Вне закона» © Скриншот видео с Rutube-канала «КиноТрейл»
    Кадр из трейлера к фильму «Вне закона» © Скриншот видео с Rutube-канала «КиноТрейл»

Гай Ричи показал первый трейлер боевика «Вне закона» с Генри Кавиллом и Джейком Джилленхолом (18+)

Студия Black Bear выпустила первый трейлер боевика «Вне закона». Режиссером, автором сценария и продюсером картины выступил Гай Ричи («Карты, деньги, два ствола», «Большой куш», «Револьвер», «Рок-н-рольщик»).

В центре повествования — группа профессиональных оперативников особого назначения, работающих в режиме полной секретности. Им предстоит ликвидировать угрозу в лице жестокого диктатора и вернуть в казну 1 млрд долларов, незаконно присвоенных правителем. Но операция перерастает в полномасштабную схватку, где выжить можно лишь благодаря продуманной стратегии, обману и предельной концентрации сил.

Гоголь, Шекспир, Гюго:

В главных ролях снялись Генри Кавилл, Джейк Джилленхол, Эйса Гонсалес, Кристофер Хивью, Фишер Стивенс, Эмметт Джей Скэнлэн, Джейсон Вонг, Розамунд Пайк и Карлос Бардем. Мировая премьера картины состоится 15 мая. Выйдет ли фильм в России — пока неизвестно.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 18 марта состоится просмотр и обсуждение с критиком хоррор-фэнтези «Убийство священного оленя».

Кино отдых Развлечения

Новости

В Юбилейном районе Краснодара нашли обломки дрона
Вышел первый трейлер нового боевика Гая Ричи «Вне закона». В фильме снялись Генри Кавилл и Джейк Джилленхол
В Краснодаре посмотрят и обсудят психологический триллер «Скрытое» 2004 года
Летом РЖД запустит новый турпоезд из Москвы в города Кавминвод
Минтранс показал, как будет выглядеть аэропорт Архыза. Строительство хотят завершить в 2029 году
Больше 8 млрд рублей похитили при строительстве центра гимнастики в Сочи. Среди фигурантов — экс-руководители «Газпрома»

Лента новостей

Реклама на сайте