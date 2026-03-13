Вышел первый трейлер нового боевика Гая Ричи «Вне закона». В фильме снялись Генри Кавилл и Джейк Джилленхол
Студия Black Bear выпустила первый трейлер боевика «Вне закона». Режиссером, автором сценария и продюсером картины выступил Гай Ричи («Карты, деньги, два ствола», «Большой куш», «Револьвер», «Рок-н-рольщик»).
В центре повествования — группа профессиональных оперативников особого назначения, работающих в режиме полной секретности. Им предстоит ликвидировать угрозу в лице жестокого диктатора и вернуть в казну 1 млрд долларов, незаконно присвоенных правителем. Но операция перерастает в полномасштабную схватку, где выжить можно лишь благодаря продуманной стратегии, обману и предельной концентрации сил.
В главных ролях снялись Генри Кавилл, Джейк Джилленхол, Эйса Гонсалес, Кристофер Хивью, Фишер Стивенс, Эмметт Джей Скэнлэн, Джейсон Вонг, Розамунд Пайк и Карлос Бардем. Мировая премьера картины состоится 15 мая. Выйдет ли фильм в России — пока неизвестно.
