Вышел первый трейлер нового боевика Гая Ричи «Вне закона». В фильме снялись Генри Кавилл и Джейк Джилленхол

Гай Ричи показал первый трейлер боевика «Вне закона» с Генри Кавиллом и Джейком Джилленхолом (18+)

Студия Black Bear выпустила первый трейлер боевика «Вне закона». Режиссером, автором сценария и продюсером картины выступил Гай Ричи («Карты, деньги, два ствола», «Большой куш», «Револьвер», «Рок-н-рольщик»).

В центре повествования — группа профессиональных оперативников особого назначения, работающих в режиме полной секретности. Им предстоит ликвидировать угрозу в лице жестокого диктатора и вернуть в казну 1 млрд долларов, незаконно присвоенных правителем. Но операция перерастает в полномасштабную схватку, где выжить можно лишь благодаря продуманной стратегии, обману и предельной концентрации сил.