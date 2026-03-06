В Краснодаре сын священника избежал наказания за изнасилование. Жертва переехала в Подмосковье, но там ее продолжили травить

4 марта портал NEWS.ru сообщил , что в Краснодаре приостановили дело против сына священника. 15-летнего парня подозревали в сексуальном насилии над девочкой. 12-летняя пострадавшая была вынуждена сменить регион проживания, но и там ее продолжили травить. По данным СМИ, подростки познакомились в соцсетях и договорились о встрече. В конце апреля они увиделись лично, и к вечеру парень позвал девочку «зайти в подъезд погреться». На 16-м этаже сын священника ударил ее в живот, схватил за волосы и принудил к оральному сексу. Все происходящее он снимал на телефон. Спустя два дня он снова позвал девочку в подъезд и повторно над ней надругался.

Через неделю родителей девочки вызвали в школу. Сын священнослужителя слил видео с унижением в местные чаты, и ролик разошелся среди подростков.



По словам родителей, администрация школы уговаривала их забрать документы, чтобы «скандал не навредил репутации учебного заведения». Но в мае 2025 года семья обратилась в полицию.

В действиях парня усматривали признаки принуждения несовершеннолетней к действиям сексуального характера, изготовления порнографии с ее участием и распространения. Однако дело не возбудили, так как подозреваемый — тоже несовершеннолетний. Помимо этого, из материалов исчезли формулировки о причинении физической боли жертве.

Позже семья Софьи переехала из Краснодара в Люберцы. Девочке диагностировали ПТСР. В новой гимназии она проучилась месяц, до того как видео с изнасилованием нашли новые одноклассники. Травля и издевательства в новом регионе не прекратились.