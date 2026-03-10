Кладбище древних носорогов и слонов на Кубани может исчезнуть из-за разрушения берега Азовского моря
Захоронение носорогов и слонов возрастом 1,4 млн лет на Таманском полуострове может исчезнуть за два-три года
10 марта палеонтолог Южного научного центра Российской академии наук (ЮНЦ РАН) Вадим Титов сообщил ТАСС, что уникальные останки древних слонов и носорогов, обнаруженные на Таманском полуострове в Краснодарском крае, могут исчезнуть через два-три года — это произойдет из-за интенсивного разрушения берега Азовского моря.
Напомним, кладбище слонов и носорогов возрастом 1,4 млн лет нашли на берегу Азовского моря в 2022 году.
«Будем копать останки раннеплейстоценовых таманских слонов и носорогов-эласмотериев, которым довелось пересечься около миллиона лет назад на Таманском полуострове с древними людьми. Это местонахождение находится в области интенсивной береговой абразии, и через два-три года от этого уникального захоронения костей древних гигантов и каменных раннепалеолитических артефактов ничего не останется», — заявил Титов.
Ученый рассказал, что в Темрюкском районе раскопки будут продолжаться. Помимо этого специалисты планируют экспедиции в Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях — там будут обследованы карьеры и береговые обрывы в поисках ископаемых остатков.
Точные координаты местонахождений не разглашаются из-за опасения интереса у «черных копателей».
Как писали Юга.ру, в декабре 2025 года в Темрюкском районе археологи обнаружили костяные салазки, использовавшиеся для передвижения на льду.