Кладбище древних носорогов и слонов на Кубани может исчезнуть из-за разрушения берега Азовского моря

Краснодарский край

  • Раскопки на Таманском полуострове © Скриншот фото из телеграм-канала ЮНЦ РАН
    Раскопки на Таманском полуострове © Скриншот фото из телеграм-канала ЮНЦ РАН

Захоронение носорогов и слонов возрастом 1,4 млн лет на Таманском полуострове может исчезнуть за два-три года

10 марта палеонтолог Южного научного центра Российской академии наук (ЮНЦ РАН) Вадим Титов сообщил ТАСС, что уникальные останки древних слонов и носорогов, обнаруженные на Таманском полуострове в Краснодарском крае, могут исчезнуть через два-три года — это произойдет из-за интенсивного разрушения берега Азовского моря. 

Напомним, кладбище слонов и носорогов возрастом 1,4 млн лет нашли на берегу Азовского моря в 2022 году.

«Будем копать останки раннеплейстоценовых таманских слонов и носорогов-эласмотериев, которым довелось пересечься около миллиона лет назад на Таманском полуострове с древними людьми. Это местонахождение находится в области интенсивной береговой абразии, и через два-три года от этого уникального захоронения костей древних гигантов и каменных раннепалеолитических артефактов ничего не останется», — заявил Титов. 

Ученый рассказал, что в Темрюкском районе раскопки будут продолжаться. Помимо этого специалисты планируют экспедиции в Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях — там будут обследованы карьеры и береговые обрывы в поисках ископаемых остатков. 

Точные координаты местонахождений не разглашаются из-за опасения интереса у «черных копателей».

Как писали Юга.ру, в декабре 2025 года в Темрюкском районе археологи обнаружили костяные салазки, использовавшиеся для передвижения на льду.

Азовское море Археология История Наука Тамань

