Абсурдный памфлет о сверхчеловеке. В Краснодаре состоится премьера спектакля «Посторонний»

Повествование ведется от первого лица молодым французским служащим по имени Мерсо, живущим в пригороде Алжира. Сюжет строится вокруг трех ключевых событий его жизни: смерти матери, убийства и суда.

Творческая группировка «Культурные люди» анонсировала на 27, 28 и 29 марта премьерные показы спектакля «Посторонний». В его основе лежит одноименный философский роман Альбера Камю.

Режиссером спектакля выступил актер Федор Львов-Белов. Это его дебютная работа как постановщика. В спектакле он пытается ответить на вопрос, что делает человека человеком.

В интервью Федор Львов-Белов рассказал, что это первый проект «Культурных людей», в котором они используют иностранный материал. По его словам, Альбер Камю, будучи большим фанатом Федора Достоевского, в «Постороннем» очень близок к русской литературе.

«Роман Камю написан с бунтовским характером. В моей первой постановке хочется отразить это. При этом будут задействованы и другие тексты — библейский отрывок и речь человека, больного шизофазией. Это очень важно для того, чтобы моя режиссерская мысль была услышана», — пояснил Федор Львов-Белов.

Главные роли исполняют Александр Савченко, Диана Гончарова, Анастасия Бондаревская, Виктория Фирстова, Егор Глазов.

Премьерные показы пройдут 27, 28, 29 марта в 20:00 на улице Зиповской, 5В, литер Х (театр «Мой»). Стоимость билетов 1600-2200 рублей.

«Посторонний» — дебютное произведение Альбера Камю, опубликованное в 1942 году. Оно стало одной из самых значимых литературных работ XX века, классической иллюстрацией идей экзистенциализма и философии абсурда.

