Новый театр кукол Краснодара приглашает на премьеру спектакля «Леди Мекбет Мценского уезда»

Краснодарцев приглашают оценить спектакль по повести Лескова о страсти, безумии и смертельной силе любви (16+)

Новый театр кукол анонсировал на 27 и 28 марта премьеру спектакля «Леди Мекбет Мценского уезда». Спектакль посвятили 195-летию со дня рождения Николая Лескова — автора одноименной повести, которую он написал в 1864 году.

На сцене актеры будут играть наравне с куклами.

Режиссером выступила лауреат премии «Золотая маска» Наталья Пахомова, известная краснодарским зрителям по спектаклям «Другими глазами войны», «Маугли» и «Там, где неизвестность». Премьера последней постановки состоялась летом 2025 года.