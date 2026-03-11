Новый театр кукол Краснодара приглашает на премьеру спектакля «Леди Мекбет Мценского уезда»

Краснодарский край

  • Новый театр кукол Краснодара на улице Зиповской © Фото предоставлено пресс-службой КМТО «Премьера»
Краснодарцев приглашают оценить спектакль по повести Лескова о страсти, безумии и смертельной силе любви (16+)

Новый театр кукол анонсировал на 27 и 28 марта премьеру спектакля «Леди Мекбет Мценского уезда». Спектакль посвятили 195-летию со дня рождения Николая Лескова — автора одноименной повести, которую он написал в 1864 году.

На сцене актеры будут играть наравне с куклами.

Режиссером выступила лауреат премии «Золотая маска» Наталья Пахомова, известная краснодарским зрителям по спектаклям «Другими глазами войны», «Маугли» и «Там, где неизвестность». Премьера последней постановки состоялась летом 2025 года.

Читайте также:

По сюжету главная героиня Катерина Львовна томится в богатом, но унылом доме свекра Бориса Тимофеевича и мужа Зиновия Борисовича. За пять лет бездетного замужества ее жизнь превратилась в бесконечную череду пустых дней. Эта скука толкает женщину в объятия дерзкого и красивого приказчика Сергея.

Постановщики определяют спектакль как «уездная трагедия». Авторы исследуют мотивацию поступков Катерины, которые привели ее к перерождению из милой девушки в женщину, чья страсть затмила разум.

Премьерные показы пройдут 27 и 28 марта в 18:00, 7 мая в 18:00 на улице Зиповской, 5, корпус 33. Стоимость билетов 500-1000 рублей. 

Как писали Юга.ру, в Краснодаре в кино покажут два российских спектакля и оперу из театра Неаполя.

Афиша Искусство Краснодар отдых Развлечения События Театры

Новости

