В Краснодаре посмотрят и обсудят психологический триллер «Скрытое» 2004 года

Ленту в 2004 году выпустил австрийский постановщик Михаэль Ханеке. Картина получила номинацию на «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля.

Краснодарский центр психологии и искусства «Люди-Игры» анонсировал на 22 марта показ психологического триллера «Скрытое». После просмотра состоится обсуждение ленты с педагогом и режиссером Давидом Джинчарадзе.

В центре сюжета — благополучная парижская семья: ведущий популярной литературной телепередачи Жорж Лоран, работающая в издательстве жена Анн и сын-подросток Пьеро. Размеренная жизнь рушится, когда на пороге дома появляются анонимные видеокассеты. Записи оказываются результатом скрытого наблюдения за их домом.

Позже вместе с кассетами начинают приходить странные детские рисунки — человек с окровавленным ртом, петух с отрубленной головой. Полиция отказывается помогать, так как прямой угрозы нет. Жорж вынужден сам искать отправителя.

Фильм выполнен в характерной для Ханеке минималистичной и холодной манере. Режиссер использует очень длинные, статичные планы, создавая у зрителя непрерывное чувство тревоги и напряжения.

Показ состоится 22 марта в 17:00 на улице Красноармейской, 45. Стоимость участия 700 рублей. С собой можно приносить еду и безалкогольные напитки.