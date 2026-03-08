QR-коды от «налоговой». Россиян предупредили о новом виде мошенничества, основанном на фишинговом сайте ФНС
Мошенники начали обманывать россиян под видом уплаты налоговой задолженности через QR-коды
7 марта заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин сообщил ТАСС, что мошенники начали обманывать россиян, рассылая письма на электронную почту якобы от Федеральной налоговой службы (ФНС).
Злоумышленники утверждают, что получателю письма необходимо погасить налоговую задолженность. Сделать это предлагается через платеж по QR-коду, прикрепленному к письму. Однако код ведет не на официальный сайт ФНС, а на фишинговый ресурс, замаскированный под интерфейс государственного сервиса.
Далее жертве предлагают ввести данные банковской карты, номер телефона, а также серию и номер паспорта. При этом, если у получателя письма возникнут вопросы, он может позвонить по указанному в документе номеру «сотрудника ФНС».
«Отмените платную подписку»:
«На вызов отвечает всё тот же мошенник, но уже в роли специалиста. Он уверенно подтверждает подлинность письма, объясняет суть процедуры, говорит о срочности оплаты задолженности и аккуратно намекает на возможные последствия в случае промедления. Цель проста — снять последние сомнения и подтолкнуть жертву к переходу по QR-коду», — объяснил Шейкин.
Сенатор напомнил, что любые требования об оплате, полученные по электронной почте, требуют дополнительной проверки.
«Гражданам необходимо помнить, что госорганы не направляют платежные требования таким образом и не предлагают решать вопросы через сторонние сайты», — подытожил чиновник.
Как писали Юга.ру, в России число фишинговых атак накануне 23 февраля и 8 марта выросло вдвое.