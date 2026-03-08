QR-коды от «налоговой». Россиян предупредили о новом виде мошенничества, основанном на фишинговом сайте ФНС

7 марта заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин сообщил ТАСС, что мошенники начали обманывать россиян, рассылая письма на электронную почту якобы от Федеральной налоговой службы (ФНС).

Злоумышленники утверждают, что получателю письма необходимо погасить налоговую задолженность. Сделать это предлагается через платеж по QR-коду, прикрепленному к письму. Однако код ведет не на официальный сайт ФНС, а на фишинговый ресурс, замаскированный под интерфейс государственного сервиса.

Далее жертве предлагают ввести данные банковской карты, номер телефона, а также серию и номер паспорта. При этом, если у получателя письма возникнут вопросы, он может позвонить по указанному в документе номеру «сотрудника ФНС».