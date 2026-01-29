Рэпер Flo Rida впервые выступит в Краснодаре

11 марта в «Баскет-холле» пройдет концерт рэпера Flo Rida. В России состоится еще три шоу артиста: 7 и 8 марта в Москве и 14 марта в Новосибирске. По словам гендиректора концертного агентства Say Agency Анны Субчевой, исполнитель специально изменил свой график, чтоб выступить в России во время празднования Международного женского дня.

Билеты на краснодарский концерт в «Баскет-холле» (улица Пригородная, 24) стоят от семи тысяч рублей, так как места за пять тысяч уже почти раскуплены. Начало в 19:00.

Стиль Flo Rida — смесь хип-хопа и танцевальной музыки. Артист стал известен на рубеже 2000-2010-х годов. Его пять раз номинировали на премию «Грэмми». Песни Right Round, Whistle, Wild Ones и Low занимали первые места в хит-парадах по всему миру. Low продержалась на вершине чарта «Биллборд» 10 недель подряд, по итогам 2008 года трек стал самым продаваемым синглом в США.



Всего Flo Rida выпустил 4 альбома с 2008 по 2012 год. После 2015 года, когда вышел EP My House, выпускал только синглы.