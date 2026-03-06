«Ты этого достойна». В Краснодаре пройдет лекция о женщинах в рекламной сфере
В краснодарском креативном агентстве расскажут о роли женщин в рекламе и первом феминистском слогане (18+)
Креативное агентство Ruport анонсировало на 12 марта лекцию «Ты этого достойна». Она будет посвящена женщинам и рекламе и состоять из двух частей.
На встрече участники узнают историю становления женщины в рекламной сфере: как менялось ее изображение и восприятие, и как эти изменения дошли до телефона, который она держит в руках.
«Это мероприятие не про «женскую тему» как отдельную опцию. Это про то, как устроена индустрия создания образов в принципе. И почему без женского взгляда она была неполной», — написали организаторы.
Первая часть лекции будет посвящена тому, как и когда бренды начали показывать женщин в рекламе настоящими. Спикеры расскажут о создательницах логотипа Nike, иконок Apple и первого феминистского слогана.
Вторая часть будет посвящена переходу компаний от монолога к диалогу в социальных сетях, а также запуске кампаний, которые возможны только в Instagram* и TikTok.
Организаторы отметили, что лекция будет полезна дизайнерам, маркетологам, SMM-специалистам и другим представителям творческой и рекламной сферы.
Лекторами встречи выступят сотрудники Ruport: ассоциированный креативный директор по брендингу Марина Гармашова и SMM-специалист Елизавета Зайцева.
Лекция состоится 12 марта в 19:00 на улице Зиповской, 5, к33. Стоимость билета — 2000 рублей. Необходима предварительная запись на сайте агенства.
Агентство Ruport работает в Краснодаре с 2001 года. На его профессиональном счету победы на многих российских и международных премиях.
В сентябре 2019 года агентство разместило около офиса компании Илона Маска SpaceX в Калифорнии билборды с приглашением ему принять участие в форуме «Дело за малым» и фразой «Kak tebe takoe?». Бизнесмен отреагировал на приглашение. В октябре 2019 года Маск подключился к форуму через телемост.
12 января креативное агентство Ruport сообщило Юга.ру об открытии собственного лектория — образовательного пространства для специалистов из креативных индустрий. В лектории обсуждают темы, по которым еще нет учебников и курсов, а спикерами являются приглашенные гости и сотрудники Ruport — креативные директора, SMM-менеджеры, копирайтеры и другие.
