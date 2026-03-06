«Ты этого достойна». В Краснодаре пройдет лекция о женщинах в рекламной сфере

В краснодарском креативном агентстве расскажут о роли женщин в рекламе и первом феминистском слогане (18+)

Креативное агентство Ruport анонсировало на 12 марта лекцию «Ты этого достойна». Она будет посвящена женщинам и рекламе и состоять из двух частей.

На встрече участники узнают историю становления женщины в рекламной сфере: как менялось ее изображение и восприятие, и как эти изменения дошли до телефона, который она держит в руках.

«Это мероприятие не про «женскую тему» как отдельную опцию. Это про то, как устроена индустрия создания образов в принципе. И почему без женского взгляда она была неполной», — написали организаторы.

Первая часть лекции будет посвящена тому, как и когда бренды начали показывать женщин в рекламе настоящими. Спикеры расскажут о создательницах логотипа Nike, иконок Apple и первого феминистского слогана.

Вторая часть будет посвящена переходу компаний от монолога к диалогу в социальных сетях, а также запуске кампаний, которые возможны только в Instagram* и TikTok.