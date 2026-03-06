Джаз-рок группа The Zverstvo даст большой концерт в Краснодаре впервые за 10 лет

Краснодарский край

Распечатать

  • Выступление The Zverstvo 15 февраля 2026 © Фото Юли Шафаростовой
    Выступление The Zverstvo 15 февраля 2026 © Фото Юли Шафаростовой

Легенды краснодарского андеграунда The Zverstvo выступят в Краснодаре с программой «Лучшее и неслыханное»

Журналист и организатор мероприятий Роман Матыцин анонсировал на 10 мая сольный концерт группы The Zverstvo в баре «Сержант Пеппер». Долгожители кубанского андерграунда выступят с программой «Лучшее и неслыханное».

«Перед почтеннейшей публикой во всём великолепии предстанут: зловещая маримба, ревущая, словно вепрь, гитара и блистательный Пётр Палыч у микрофона!» — сообщается в пресс-релизе.

The Zverstvo — краснодарская группа, основанная в 1993 году. Коллектив начинал с грязного абсурдистского панка, но с 2000-х годов переключился на авангардный джаз, нойз-рок и другие экспериментальные жанры. Сами музыканты определяют свой стиль как порно-поп и феноменальный джигит-электро-поп.

«У нас была сцена, но не было мифа»:

«Зверство» не балует слушателей большими концертами: последнее полноценное шоу группы состоялось в 2016 году. 14 декабря 2025 года коллектив спонтанно выступил на презентации книги Матыцина «Ритмы южной окраины», а в 15 февраля 2026-го сыграл короткий сет на благотворительном мероприятии в помощь музыканту Тиграну Карибянцу.

Концерт The Zverstvo состоится 10 мая в 19:00 в баре «Сержант Пеппер» на улице Чапаева, 94. Стоимость билетов — 1000 рублей.

Афиша Концерты Краснодар Музыка Развлечения

Новости

Какая погода ожидается в Краснодарском крае в праздничные выходные?
Джаз-рок группа The Zverstvo даст большой концерт в Краснодаре впервые за 10 лет
Бизнесмены Кубани попросили поднять порог НДС до 30 млн рублей и снизить ставку до 3%
Краснодарский концерт Flo Rida перенесли на май из-за войны на Ближнем Востоке
Пробки в Краснодаре: Восточный обход окрасился в бордовый из-за срочного ремонта
«Ты этого достойна». В Краснодаре пройдет лекция о женщинах в рекламной сфере

Лента новостей

Как женщины строили и меняли дореволюционный Екатеринодар
Сегодня, 17:55
Как женщины строили и меняли дореволюционный Екатеринодар
«Стереотип о бесправии казачки ошибочен»
Сегодня, 17:55
«Стереотип о бесправии казачки ошибочен»
Интервью с историком Андреем Дюкаревым о роли женщин в истории Екатеринодара
Дайте стабильность, а не патриархат
Вчера, 14:20
Дайте стабильность, а не патриархат
Ответ на призывы лишить женщин прав

Реклама на сайте