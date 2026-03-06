Джаз-рок группа The Zverstvo даст большой концерт в Краснодаре впервые за 10 лет

Легенды краснодарского андеграунда The Zverstvo выступят в Краснодаре с программой «Лучшее и неслыханное»

The Zverstvo — краснодарская группа, основанная в 1993 году. Коллектив начинал с грязного абсурдистского панка, но с 2000-х годов переключился на авангардный джаз, нойз-рок и другие экспериментальные жанры. Сами музыканты определяют свой стиль как порно-поп и феноменальный джигит-электро-поп.

«Перед почтеннейшей публикой во всём великолепии предстанут: зловещая маримба, ревущая, словно вепрь, гитара и блистательный Пётр Палыч у микрофона!» — сообщается в пресс-релизе.

Журналист и организатор мероприятий Роман Матыцин анонсировал на 10 мая сольный концерт группы The Zverstvo в баре «Сержант Пеппер». Долгожители кубанского андерграунда выступят с программой «Лучшее и неслыханное».

«У нас была сцена, но не было мифа»:

«Зверство» не балует слушателей большими концертами: последнее полноценное шоу группы состоялось в 2016 году. 14 декабря 2025 года коллектив спонтанно выступил на презентации книги Матыцина «Ритмы южной окраины», а в 15 февраля 2026-го сыграл короткий сет на благотворительном мероприятии в помощь музыканту Тиграну Карибянцу.

Концерт The Zverstvo состоится 10 мая в 19:00 в баре «Сержант Пеппер» на улице Чапаева, 94. Стоимость билетов — 1000 рублей.