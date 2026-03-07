Краснодарцев приглашают очистить пруд в районе стадиона ФК «Краснодар»

В Краснодаре 14 марта пройдет субботник. Активисты будут очищать водоем

Телеграм-канал «Очистка и зарыбление Карасунов» сообщил, что 14 марта в Краснодаре пройдет субботник. Горожан приглашают очистить пруд на пересечении улиц Восточно-Кругликовской и 40-летия Победы в районе стадиона ФК «Краснодар».

«Все мы обеспокоены массовым загрязнением водоема, гибелью рыб и птиц на улице Восточно-Кругликовской. К сожалению, времени ожидать чего-либо больше нет», — написали организаторы.

В 2025 году в Краснодаре активисты очистили Покровские озера:

Активисты считают, что сбор бытового мусора полностью не исправит ситуацию, но поможет в восстановлении экосистемы водоема.

По всем вопросам можно обращаться к координатору волонтерского проекта по восстановлению и поддержки водных экосистем Андрею Моисееву по телефону: +7 918 28 444 28.

Субботник начнется в 10:00. Участникам пообещали выдать необходимый инвентарь — мешки и перчатки. Предварительное место сбора здесь.

Как писали Юга.ру, в фервале жители двух районов Кубани пожаловались на массовую гибель рыбы в реке. Прокуратура начала проверку.

Краснодарцев приглашают очистить пруд в районе стадиона ФК «Краснодар»
