Краснодарцев приглашают очистить пруд в районе стадиона ФК «Краснодар»

В Краснодаре 14 марта пройдет субботник. Активисты будут очищать водоем

Телеграм-канал «Очистка и зарыбление Карасунов» сообщил, что 14 марта в Краснодаре пройдет субботник. Горожан приглашают очистить пруд на пересечении улиц Восточно-Кругликовской и 40-летия Победы в районе стадиона ФК «Краснодар».

«Все мы обеспокоены массовым загрязнением водоема, гибелью рыб и птиц на улице Восточно-Кругликовской. К сожалению, времени ожидать чего-либо больше нет», — написали организаторы.