Краснодарцев приглашают очистить пруд в районе стадиона ФК «Краснодар»
В Краснодаре 14 марта пройдет субботник. Активисты будут очищать водоем
Телеграм-канал «Очистка и зарыбление Карасунов» сообщил, что 14 марта в Краснодаре пройдет субботник. Горожан приглашают очистить пруд на пересечении улиц Восточно-Кругликовской и 40-летия Победы в районе стадиона ФК «Краснодар».
«Все мы обеспокоены массовым загрязнением водоема, гибелью рыб и птиц на улице Восточно-Кругликовской. К сожалению, времени ожидать чего-либо больше нет», — написали организаторы.
В 2025 году в Краснодаре активисты очистили Покровские озера:
Активисты считают, что сбор бытового мусора полностью не исправит ситуацию, но поможет в восстановлении экосистемы водоема.
По всем вопросам можно обращаться к координатору волонтерского проекта по восстановлению и поддержки водных экосистем Андрею Моисееву по телефону: +7 918 28 444 28.
Субботник начнется в 10:00. Участникам пообещали выдать необходимый инвентарь — мешки и перчатки. Предварительное место сбора здесь.
Как писали Юга.ру, в фервале жители двух районов Кубани пожаловались на массовую гибель рыбы в реке. Прокуратура начала проверку.